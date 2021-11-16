Забавно: EGS создавался как конкурент для практически монополизировавшего продажи PC-игр Steam, а теперь глава Epic Games хочет создать своего собственного глобального монополиста.

Epic Games, которая успела поскандалить чуть ли не со всеми имеющими вес в этом мире платформодержателями, продолжает придумывать высшие цели своего существования. В частности, глава Epic Games Тим Суини в беседе с журналистами издания Bloomberg сообщил о желании создать единый магазин для всех платформ — от PC и консолей до мобильных устройств и гибридных приставок.

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И это не просто некая сияющая недостижимая мечта: по словам Суини, Epic Games уже потихоньку прорабатывает единую систему, позволяющую пользователям приобретать приложения, которые впоследствии будут доступны на любых совместимых с ней устройствах. По мнению господина Суини, в настоящее время пользователям необходимо обращаться к целой пачке различных магазинов и систем — от iOS и Google Play на мобильных устройствах и до магазинов Xbox, PlayStation и Switch на консолях, не говоря уже о вагоне различных магазинов на персональных компьютерах. Поэтому миру необходим единый унифицированный сервис.

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Как это всё будет работать, согласятся ли платформодержатели просто взять и сдать свои позиции, а также как это всё соотносится с антимонопольным законодательством, пока обсуждать рано. Не исключено, что идея так и умрёт в зародыше: важно помнить, что даже Epic Games Store у компании Суини пока что абсолютно убыточен, и даже по самым оптимистичным прогнозам эта ситуация продлится минимум до 2023 года с отбитием всех расходов на создание и поддержку магазина не раньше 2027-го.