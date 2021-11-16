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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Paradox довольна прогрессом создания Vampire The Masquerade — Bloodlines 2
А вот игроки — не очень.
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В начале этого года Paradox Interactive объявила о том, что релиз Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 отложен на неопределённый срок. Проект сменил разработчика, был на волоске от полной отмены, но, похоже, все катастрофические проблемы удалось преодолеть: сегодня финансовый директор Paradox Александр Брикка сообщил, что компания довольна прогрессом разработки проекта.

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В подробности господин Брикка вдаваться не стал, равно как и не назвал новый коллектив разработчиков. По словам руководства Paradox, таинственность вокруг новой студии нужна для того, чтобы ей легче и комфортнее работалось — без излишнего внимания со стороны прессы и игроков.

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Гриф «секретно» с имени студии-разработчика будет снят ближе к полной готовности проекта. Ну а когда это случится, издательство пока сказать затрудняется.

#vampire: the masquerade — bloodlines 2
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