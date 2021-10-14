Возможно, этот шаг всё же следовало сделать.

В феврале этого года экшен Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 был отложен на неопределённый срок, перешла в ведение другой студии, а из первоначального коллектива поувольняли многих сотрудников. Данное решение было ожидаемым: первые показы геймплея новинки оставляли после себя неприятное послевкусие, и было предельно очевидно, что выпускать игру в таком виде никак нельзя.

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По словам исполнительного директора Paradox Interactive Фредрика Вестера, после отстранения Hardsuit Labs от работы издательство долго думало над тем, что ему делать с этим «наследством». Проблем у проекта было столько, что издательство даже всерьёз рассматривало возможность полной отмены производства Vampire The Masquerade — Bloodlines 2, но в последний момент получило аргументированные доводы о том, почему всё же следует довести работу до конца.

К сожалению, Вестер не уточнил, кто теперь отвечает за Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 и в каком статусе производства она сейчас находится. Отмечено лишь, что игра в руках уважаемого разработчика с богатым портфолио успешных проектов.

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Трудно сказать, к чему это всё приведёт, но одно совершенно точно: таинственность и секреты на пользу проекту явно не пойдут, и не исключено, что полная отмена производства действительно была и наиболее логичным, и максимально экономически правильным шагом.