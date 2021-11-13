Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработка Beyond Good & Evil 2 может быть отменена в ближайшем будущем — так считает инсайдер
К сожалению, прогноз реаленю
анонсы и реклама
Недорогие MSI RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
RTX 3060 Gigabyte Aorus за копейки, надо брать
MSI 3060 Ti Gaming X очень дешево в Ситилинке
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке

О ходе разработки приключенческого экшена Beyond Good & Evil 2 уже давно не поступает внятной информации. В прошлом году, напомним, Ubisoft покинул геймдиректор и создатель оригинальной BG&E Мишель Ансель. С тех самых пор количество проблем в команде разработке начало расти — несмотря на заявления отдельных её представителей о том, что работа ведётся в плановом режиме.

реклама

И вот здесь мы будем ссылаться на известного инсайдера Тома Хендерсона, которому далеко не единожды удавалось доказать правдивость своих высказываний. Хендерсон утверждает, что в команде разработки Beyond Good & Evil 2 нет единого творческого видения финального облика игры. Из-за количества проблем, связанных с проектом, инсайдеры начали сравнивать BG&E 2 с «пиратским» экшеном Skulls & Bones. Последний находится в разработке уже более 8 лет.

Том Хендерсон считает, что сейчас игра «не соответствует целям и выбранному курсу компании Ubisoft». Инсайдер утверждает, что хоть её не отменили официально, некоторые разработчики уверены, что это обязательно случится в будущем.

анонсы и реклама
<b>3060 ASUS за копейки </b>в Регарде
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
MSI RTX 3070 еще дешевле
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Напомним, с 2020 года команда разработки Beyond Good & Evil 2 не рассказывает о ходе разработки проекта.

#ubisoft #beyond good & evil 2
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Ubisoft отмечает 35-летие грандиозной распродажей в своём магазине
Энтузиасты сравнили Far Cry 6 на компьютерах и консолях: PC ожидаемо вне конкуренции
Ubisoft бесплатно раздаёт оригинальную Tom Clancy’s Ghost Recon
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я соберу новый компьютер на Ryzen 5 5600X, а не Core i5-12600K
164
Аналитики ждут Bitcoin за $100 000, а Ethereum 2.0 вернет видеокарты на полки магазинов
73
Чистим процессор AMD спиртом и получаем прирост производительности, мое исследование
69
Разрешение экрана занижает производительность AMD – мое исследование в 100 популярных играх
67
Повторное тестирование Cinebench - занижение результатов AMD и возможная подмена версии
122
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-5200 G.Skill Ripjaws S5 (F5-5200U4040A16GX2-RS5K) объемом 32 Гбайт
24
5 новинок от Xiaomi - машина для химчистки, умная сушилка полотенец и другие
1
Обзор и применение старого корпуса Super Power из 2003 года
24
Обзор и тест USB 3.0 Lexar M35 32GB из AliExpress
14
Humankind: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
4

Сейчас обсуждают

REY_B_
15:40
За американское стимулирование строить заводы в Китае? Естно, что это не прокатывает.
Власти США отвергли план Intel по расширению производства в Китае
rebel-1
15:39
Лучше бы раздали эти видеокарты беременным пенсионерам.
NVIDIA создаст цифрового двойника планеты Земля для сверхточного моделирования изменений климата
Alex TOPMAN
15:39
Кому-то всё ещё интересны готовые флэшки, когда уже есть USB (и double USB) флэш-корпуса без шнурков для дисков nvme, которые заметно быстрее и ёмкость ставь какую хочешь?
Обзор и тест USB 3.0 Lexar M35 32GB из AliExpress
Inqizitor
15:33
Сейчас стиралка от Самсунга работает 1,5 месяца стоимостью 900 баксов. О каких 500 идёт речь? Через полтора месяца в ремонт за цену старой стиралки, которая работала 15 лет.
Власти США отвергли план Intel по расширению производства в Китае
Андрей Григорьев
15:29
Все народные на алишке лежат.
5 причин, по которым я соберу новый компьютер на Ryzen 5 5600X, а не Core i5-12600K
Иван Матвиенко
15:24
Точно в 4к
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2 с большим экраном 7.8 дюйма
Melofon
15:22
Долбодятлам нет покоя... Главная страница окончательно опустилась до советов для домохозяек и остального никчемного хлама.
Как обслуживать и чистить измельчитель отходов (диспоузер) и надо ли это делать
Иван Матвиенко
15:22
Например из-за читалки алридер, которой пользуюсь со времён наладоников на win ce, очень к ней привык, испасибо Alan, за эту прогу.
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2 с большим экраном 7.8 дюйма
Николай Ютцев
15:18
Ага. Пробовал купить в Ситилинке 3080ti. Так в итоге у них не было, было у их отделения на Али, заказал через Али - четыре дня заказ висит в обработке, потом я звоню, говорю что щас автоматом деньги в...
Российские геймеры раскупили десятки видеокарт 11.11 – 48 GeForce RTX 3060 продано в Ситилинк
Bryant333
15:17
В подвале держат на привязи и не пускают домой месяцами. Уже заранее начали обкладывать перспективный проект. Предсказуемо. Желаю разрабам только одного - держать удар. Современность она такая.
Разработка Beyond Good & Evil 2 может быть отменена в ближайшем будущем — так считает инсайдер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем