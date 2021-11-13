К сожалению, прогноз реаленю

О ходе разработки приключенческого экшена Beyond Good & Evil 2 уже давно не поступает внятной информации. В прошлом году, напомним, Ubisoft покинул геймдиректор и создатель оригинальной BG&E Мишель Ансель. С тех самых пор количество проблем в команде разработке начало расти — несмотря на заявления отдельных её представителей о том, что работа ведётся в плановом режиме.

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И вот здесь мы будем ссылаться на известного инсайдера Тома Хендерсона, которому далеко не единожды удавалось доказать правдивость своих высказываний. Хендерсон утверждает, что в команде разработки Beyond Good & Evil 2 нет единого творческого видения финального облика игры. Из-за количества проблем, связанных с проектом, инсайдеры начали сравнивать BG&E 2 с «пиратским» экшеном Skulls & Bones. Последний находится в разработке уже более 8 лет.

Том Хендерсон считает, что сейчас игра «не соответствует целям и выбранному курсу компании Ubisoft». Инсайдер утверждает, что хоть её не отменили официально, некоторые разработчики уверены, что это обязательно случится в будущем.

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Напомним, с 2020 года команда разработки Beyond Good & Evil 2 не рассказывает о ходе разработки проекта.