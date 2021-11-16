Не успела 343 Industries устроить фанатам Halo подарок, объявив о старте открытого бета-тестирования мультиплеера новой части серии, как «онлайн» проекта за считанные минуты взмыл вверх и продолжает расти с бешеной скоростью. На момент написания нами данной заметки в Halo Infinite одновременно находились чуть больше 148 тысяч человек, а уже к моменту её публикации этот показатель возрос до 154 тысяч человек.
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Важно помнить, что тестированию подвергнут исключительно мультиплеер. Учитывая историю франшизы Halo и сегодняшние реалии игровой промышленности, упор на сетевую составляющую выглядит справедливым и правильным.
Кроме того, Halo Infinite моментально ворвалась в четвёрку самых просматриваемых игр в сервисе Twitch, уступив Grand Theft Auto V и Minecraft, если не считать всеобъемлющую и в большинстве случаев совсем слабо связанную с видеоиграми категорию «Общение» (Just Chatting).
Всемирный релиз Halo Infinite назначен на 8 декабря на PC и Xbox.