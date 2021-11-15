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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Один из основателей YouTube негативно высказался по поводу скорого скрытия сервисом счётчика «дизлайков»
«Попробуй ещё раз, YouTube».
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Видеохостинг YouTube был основан в 2005 году молодыми энтузиастами-предпринимателями Чадом Хёрли, Стивом Ченом и Джаведом Каримом. С тех пор много воды утекло: YouTube был продан Google, стал главным и, по совести, единственным конкурентоспособным сервисом в своём роде, а также пережил множество изменений, не все из которых можно назвать позитивными.

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Одним из грядущих изменений, которые сообщество в подавляющем большинстве считает негативным, это скрытие счётчика «дизлайков». После обновления платформы простые пользователи не смогут видеть количество «пальцев вниз» и их соотношение с «лайками». Статистика по «дизлайкам» собираться будет — это необходимо для работы внутренних алгоритмов YouTube — но видеть её смогут только администраторы сервиса и непосредственно владельцы каналов; и то, лишь в специальном разделе.

Идея у администрации YouTube простая: отключив видимость «дизлайков» они защитят создателей контента от «бомбардировок» и «рейдов агрессии». Пользователи и сами создатели контента же считают, что негативных моментов у данной идеи больше: во-первых, «рейды» и «бомбардировки» — достаточно редкое явление, а во-вторых, убрав «дизлайки», администрация YouTube резко увеличит просматриваемость сомнительного видеоконтента, который зрители прежде, взглянув на полоску «лайков-дизлайков», успешно обходили стороной.

Своим мнением по поводу грядущего нововведения поделился Джавед Карим. Он изменил описание под своим первым и по совместительству первым загруженным видео на YouTube вообще, заявив: «Если все «ютуберы» согласны с тем, что удаление «дизлайков» — плохая идея, то, скорее всего, это действительно так. Попробуй ещё раз, YouTube».

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Видеоролику на сегодняшний день исполнилось уже более 16,5 лет. На видео Карим рассказывает про слоников в зоопарке города Сан-Диего, штат Калифорния.

#google #youtube
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