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Новости Software Игнатий Колыско
YouTube навсегда скроет счётчик «дизлайков»
Они давно перестали что-то значить.
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В конце марта нынешнего года команда поддержки YouTube заявляла о желании протестировать новый интерфейс видеосервиса со скрытым счётчиком «дизлайков» — соответствующая информация тогда появилась в официальном Twitter-аккаунте. Задача была очень простой: выяснить, насколько сильно влияет публично размещённый счётчик «лайков» и «дизлайков» на популярность ролика. По результатам тестирования командой YouTube было принято очень важное решение.

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Отныне количество меток «Не нравится» у видеороликов на YouTube показываться не будет — нововведение начнёт действовать уже с 10 ноября. Пользователи смогут и дальше ставить «дизлайки», это повлияет на составление ленты рекомендаций для пользователя. Количество негативных отметок смогут увидеть и анализировать только сами авторы видео.

Как показало проведённое весной исследование, отметки «Не нравится» практически не влияют на количество просмотров роликов. Более того, очень частно «дизлайки» используются для целенаправленной атаки на авторов видеоматериалов. Разработчики сервиса заверяют, что если скрыть для пользователей полоску с соотношением «Нравится/Не нравится», то они будут гораздо реже устраивать «рейды ненависти» тому или оному автору.

Подробнее о принятом YouTube решении можно узнать, просмотрев специальный ролик.

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#youtube
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