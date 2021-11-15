При этом не успев толком и выйти.

Формально релиз Battlefield 2042 состоится только в эту пятницу, 19 ноября, однако фанаты франшизы, раскошелившиеся на предзаказы дорогих изданий новенького проекта, в качестве поощрения со стороны разработчиков и издателей получили недельный ранний доступ, и уже на протяжении трёх дней резвятся на местных гигантских полях боя. Хотя данный шаг со стороны EA и DICE можно с натяжкой назвать правильным, но из-за него мы уже сегодня практически полностью знакомы с игрой и всеми её недостатками.

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А недостатков много: в частности, средний пользовательский рейтинг Battlefield 2042 на агрегаторе Metacritic составляет всего 2,6 балла из 10 возможных. Раздосадованные игроки пишут, что DICE не оставила в новинке ничего, что связывало бы её с серией Battlefield: сильно «оказуаленный» игровой процесс, отсутствие сюжетной кампании, малое количество контента, в том числе крайне бедный выбор оружия, скверная оптимизация, не самый удобный и визуально приятный пользовательский интерфейс, и многое другое.

Отдельные геймеры даже не гнушаются пошлых сравнений, заявляя, что Battlefield 2042 — это «Словно худшая версия Call of Duty, и это о многом говорит». Другие отмечают, что при создании новых карт разработчики перестарались: даже для 128 участников размеры местных полей боя слишком внушительные, из-за чего страдает динамика игрового процесса. У некоторых фанатов франшизы даже возникают мысли, что игра предполагала 256 участников одновременно, но впоследствии от этой идеи по тем или иным причинам отказались.

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Как бы то ни было, но журналисты в целом остались довольны Battlefield 2042, а по итогам чарта продаж на прошлой неделе в Steam новинка уверенно заняла первое (а также четвёртое и пятое) место.