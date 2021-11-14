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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Battlefield 2042 возглавила чарт продаж в Steam на этой неделе
Ожидаемо.
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С чем у постоянных читателей нашей редакционной новостной ленты ассоциируется вечер воскресенья помимо того, что завтра начинается тяжёлая рабочая неделя? Регулярной публикацией статистики чарта продаж Steam по итогам ещё одной прошедшей недели. Возможно, в будущем мы откажемся от подобных новостей, но пока что всегда интересно взглянуть на пристрастия предпочитающих Steam другим сервисам PC-игрокам.

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По итогам уходящей недели безоговорочным лидером была признана Battlefield 2042, предзаказчики которой уже вовсю резвятся на игровых просторах благодаря предоставленному им недельному раннему доступу к новинке. На втором и третьем местах разместилась Forza Horizon 5, а на четвёртом и пятом — снова Battlefield 2042. Также популярностью пользуется платное обновление The Elder Scrolls V Skyrim со Special Edition до Anniversary Edition. Ну а Age of Empires IV потихоньку опускается всё ниже в «топе» и, по видимому, скоро окончательно из него вылетит.

В целом десятка лидеров чарта продаж в Steam выглядит следующим образом:

  • Battlefield 2042;
  • Forza Horizon 5;
  • Forza Horizon 5;
  • Battlefield 2042;
  • Battlefield 2042;
  • Age of Empires IV;
  • The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Upgrade;
  • Football Manager 2022;
  • Elden Ring;
  • Jurassic World Evolution 2.
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Всеобщий релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября.

#steam #valve #battlefield 2042
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