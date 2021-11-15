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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сборник GTA The Trilogy — The Definitive Edition вернулся в продажу на PC
Говорят, что работают над решением проблем с производительностью.
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Как известно, старт продаж сборника ремастеров Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition обернулся если не полным провалом, то ситуацией, очень к нему близкой. Вагон и маленькая тележка технических проблем, ни в какие ворота не лезущая оптимизация (вернее, полное отсутствие таковой), «упавшие» серверы Rockstar... На три дня проект был изъят из продажи на PC, и вот, пару часов назад техподдержка Rockstar сообщила о возвращении сборника в продажу.

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Представители компании извинились за вынужденные неудобства и заявили, что работают над улучшением общей производительности проектов.

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Отметим, что первые пользовательские оценки Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition на Metacritic были столь низки, что в перспективе вполне могут посоперничать с антирекордсменом агрегатора в лице Warcraft III Reforged.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
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