Как известно, старт продаж сборника ремастеров Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition обернулся если не полным провалом, то ситуацией, очень к нему близкой. Вагон и маленькая тележка технических проблем, ни в какие ворота не лезущая оптимизация (вернее, полное отсутствие таковой), «упавшие» серверы Rockstar... На три дня проект был изъят из продажи на PC, и вот, пару часов назад техподдержка Rockstar сообщила о возвращении сборника в продажу.
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Представители компании извинились за вынужденные неудобства и заявили, что работают над улучшением общей производительности проектов.
Отметим, что первые пользовательские оценки Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition на Metacritic были столь низки, что в перспективе вполне могут посоперничать с антирекордсменом агрегатора в лице Warcraft III Reforged.