Год стремительно подходит к концу.

Последним значимым игровым событием в текущем году станет церемония The Game Awards 2021. За годы своего существования она выросла из просто церемонии награждения лучших в огромное событие с анонсом новых проектов и показом уже анонсированных ранее, однако гвоздём мероприятия всё же остаётся именно оглашение лучших из лучших в различных номинациях. И вот, претендентов огласят уже в грядущий вторник, 16 ноября, в 20:00 по московскому времени, о чём сообщил создатель и ведущий The Game Awards Джефф Кили.

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В ходе мероприятия будет показано порядка сорока—пятидесяти проектов — как ранее анонсированных, так и ещё ни разу никому не показанных. Много ли из этих пяти десятков игр достойны хоть минимального внимания публики, впрочем, мы узнаем лишь в декабре — постфактум.

В этом году The Game Awards пройдёт в «живом» формате, но с условиями вакцинации, 50-процентного заполнения зрительного зала, а также с обязательным ношением масок. Да, в государствах, где программа вакцинации не потерпела крах, люди уже потихоньку возвращаются к нормальной жизни.

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Церемония пройдёт девятого декабря; правда, по московскому времени это уже будет раннее утро десятого декабря. Мы в редакции сайта, конечно, постараемся осветить данное мероприятие с минимальной задержкой.