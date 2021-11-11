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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Детали грядущей The Game Awards 2021: самая крупная подборка анонсов за всю историю, живое общение и никаких Zoom-конференций
А ещё там будет оркестр, люди в зале и анонсы фильмов.
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Церемония награждения The Game Awards должна случиться уже через месяц, поэтому учредитель и ведущий мероприятия Джефф Кили решил подбодрить публику и рассказать, чего следует ждать в этот раз. Очень хорошо, что приоритеты у организаторов грядущей The Game Award ни капельки не изменились: всё основное внимание будет уделено играм и только им.

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Джефф Кили (Geoff Keighley) дал понять, что мировых премьер и громких анонсов на TGA будет немало: зрителей ждёт самая крупная подборка за всю историю церемонии. В интервью Epic Games Джефф также заявил, что грядущая выставка пройдёт в классическом формате: в большом зале, с оркестром и живыми людьми, общением с победителями и реакцией зрителей в прямом эфире.

Грядущая The Game Awards будет максимально похожа на «физические» пресс-конференции и выставки, которые мы могли видеть до начала пандемии коронавируса. Но без ограничений дело обойтись не может: зал заполнят только наполовину, а все присутствующие должны быть вакцинированы и носить маски.

Прошлогодняя The Game Awards собрала 83 миллиона зрителей, что почти вдвое выше показателей предшествующей выставки. Главный идеолог выставки убеждён, что её стремительно растущая популярность связана исключительно с анонсами игр и громкими премьерами.

В рамках TGA 2021 будет представлено от 40 до 50 проектов. Ведущий подчеркнул, что среди них непременно окажутся игры действительно нового поколения.

Сама церемония награждения (а не показ новинок) займёт примерно половину хронометража TGA 2021. Кили в интервью Epic Games подчеркнул, что предварительные работы по организации выставки ещё не завершены, поэтому количество анонсов может измениться. Ещё мероприятие должно будет порадовать зрителей анонсами по смежным проектам — фильмам и сериалам, созданным по знаменитым игровым сериям.

Джефф Кили предупредил, что такого взрывного роста количества зрителей в этом году может и не случиться. Для него «даже 100 миллионов зрителей» было бы великолепным результатом, а вот дальнейшее расширение аудитории выставки, по мнению организатора, возможно за счёт дополнительного присутствия в метавселенных. Речь идёт о виртуальных мирах, в которых люди могут взаимодействовать друг с другом с помощью аватаров. Здесь самое время вспомнить о недавнем переименовании Facebook в Meta, прочитать подробности можно по ссылке.

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А вот в формате NFT (невзаимозаменяемых токенов в блокчейн-сети) организаторы выставки не заинтересованы абсолютно. Джефф Кили подчеркнул, что связываться с токенами ему не хочется, поэтому и соответствующих анонсов ждать не стоит.

#the game awards 2020 #the game awards 2021
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