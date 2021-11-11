Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Журналисты в целом остались довольны Battlefield 2042
80 баллов из 100 возможных. Пока что.
анонсы и реклама
Недорогие MSI RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать

Сегодня Electronic Arts сняла эмбарго на публикацию первых рецензий на Battlefield 2042, благодаря чему у нас появилась возможность ознакомиться с тем, как журналисты восприняли новую часть в культовой серии сетевых боевиков. А восприняли они её, судя по средним оценкам PC-версии как единственной из пока представленных на агрегаторе Metacritic, вполне тепло.

реклама

Как пишут рецензенты, Battlefield 2042 развивает франшизу в смелых и на первый взгляд неоднозначных направлениях. Та же система специалистов, подвергнувшаяся критике после открытого бета-тестирования, на деле обеспечивает ранее невиданные в рамках серии Battlefield геймплейные возможности, которые будут только расширяться с течением времени, когда студия будет выпускать всё новых и новых специалистов с уникальной экипировкой и задачами на поле брани.

Отмечается колоссальный масштаб боевых действий, смелость в плане реализации нестандартных игровых режимов вроде «песочницы» Battlefield Portal. Что же касается режима Hazard Zone, то поначалу, как пишут рецензенты, он выглядит интересным и привлекательным, но быстро изживает себя и становится скучным. Как следствие, неясно, зачем студия выделяла на него столько ресурсов, и удастся ли ему на длительное время завлечь публику.

В целом журналисты сходятся во мнении, что в плане сетевых перестрелок Battlefield 2042 на голову выше своих предшественниц, и отказ от одиночной кампании, которая также потребовала бы массу ресурсов и времени, явно пошёл новинке на пользу. В качестве отрицательных сторон проекта отмечается слабая общая «полировка». Впрочем, игры серии Battlefield так часто от этого страдают, что это уже стало своеобразной «фишкой» франшизы. Печально, но факт.

анонсы и реклама
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
MSI RTX 3070 еще дешевле
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр
Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября на всех актуальных платформах.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Предзаказ Battlefield 2042 занял три места в топ-10 недельного чарта продаж в Steam
«Лучшая антиреклама»: игроки обстреляли тормозящий PC-трейлер Battlefield 2042 «дизлайками»
В FIFA 22 уже сыграли более девяти миллионов человек, а саму франшизу могут переименовать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему проекты Wargaming были неудачными, а некогда успешный World of Tanks стремительно угасает
195
Intel Alder Lake от ожиданий к реальности или послевкусие от новой платформы
163
Популярный бенчмарк Cinebench с каждой версией занижает результаты AMD - моё исследование
91
Как и при помощи каких радиоволн осуществляется радиосвязь с подводными лодками на глубине
6
Битва процессоров: Ryzen 3 1200 VS Pentium G6400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
16
Сравнение процессоров Emotiva XMC-2 / Yamaha CX-A5200 / Maranz 8805A, предпочтения для кино
62
Мнение: большинство разработчиков софта и игр - безответственные и переоцененные лентяи
28
Мои впечатления от игры Game of Thrones RPG. Часть первая
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE A10s
11
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M470 объемом 1 ТБ
8

Сейчас обсуждают

rulik006
16:10
Эфир перейдет на пос? совсем поехавший Ебаналик эту телегу задвигает для лахов, майнинг продолжится
Серия видеокарт Nvidia RTX 4000 может появиться уже следующим летом
Igor Gridin
16:09
Сколько отстегнули? Не гони пургу, ВБР зашквар полный.
Почему проекты Wargaming были неудачными, а некогда успешный World of Tanks стремительно угасает
Кушайте
16:08
Понятных 8 ядер у Интел , и 16 дохлых хомячков .
AMD Ryzen 7000 Raphael-H получат до 16 ядер Zen4
Jurten Krieg
16:07
Ну тебя же взяли как-то, шелупонь.
YouTube отключает дизлайки
Vladimir Kamyshnikov
16:06
Ну сейчас они как то работают в десктопах с ТДП чуть больше 100 ватт, при том что Интелу приходится жать 240 чтобы их догнать
AMD Ryzen 7000 Raphael-H получат до 16 ядер Zen4
Jurten Krieg
16:06
Твой отчим.
YouTube отключает дизлайки
Jurten Krieg
16:06
Ты опять ничего не понял, ну йобана.....
YouTube отключает дизлайки
rulik006
16:05
у 2700X AVX дношный По этому и наблюдается спад, автор кретин
Популярный бенчмарк Cinebench с каждой версией занижает результаты AMD - моё исследование
Alien 2020
16:04
Продукты питания откуда брать ?
Ликбез: что такое рефреш процессора
Jurten Krieg
16:03
Нас верещишь, хавронья. Ответь ещё и на этот пост, суетливая чмонька)))))))))))))))))))00
Все больше процессоров AMD Ryzen оказываются в фермах для майнинга Raptoreum
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем