Сегодня Electronic Arts сняла эмбарго на публикацию первых рецензий на Battlefield 2042, благодаря чему у нас появилась возможность ознакомиться с тем, как журналисты восприняли новую часть в культовой серии сетевых боевиков. А восприняли они её, судя по средним оценкам PC-версии как единственной из пока представленных на агрегаторе Metacritic, вполне тепло.
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Как пишут рецензенты, Battlefield 2042 развивает франшизу в смелых и на первый взгляд неоднозначных направлениях. Та же система специалистов, подвергнувшаяся критике после открытого бета-тестирования, на деле обеспечивает ранее невиданные в рамках серии Battlefield геймплейные возможности, которые будут только расширяться с течением времени, когда студия будет выпускать всё новых и новых специалистов с уникальной экипировкой и задачами на поле брани.
Отмечается колоссальный масштаб боевых действий, смелость в плане реализации нестандартных игровых режимов вроде «песочницы» Battlefield Portal. Что же касается режима Hazard Zone, то поначалу, как пишут рецензенты, он выглядит интересным и привлекательным, но быстро изживает себя и становится скучным. Как следствие, неясно, зачем студия выделяла на него столько ресурсов, и удастся ли ему на длительное время завлечь публику.
В целом журналисты сходятся во мнении, что в плане сетевых перестрелок Battlefield 2042 на голову выше своих предшественниц, и отказ от одиночной кампании, которая также потребовала бы массу ресурсов и времени, явно пошёл новинке на пользу. В качестве отрицательных сторон проекта отмечается слабая общая «полировка». Впрочем, игры серии Battlefield так часто от этого страдают, что это уже стало своеобразной «фишкой» франшизы. Печально, но факт.
Релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября на всех актуальных платформах.