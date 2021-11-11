80 баллов из 100 возможных. Пока что.

Сегодня Electronic Arts сняла эмбарго на публикацию первых рецензий на Battlefield 2042, благодаря чему у нас появилась возможность ознакомиться с тем, как журналисты восприняли новую часть в культовой серии сетевых боевиков. А восприняли они её, судя по средним оценкам PC-версии как единственной из пока представленных на агрегаторе Metacritic, вполне тепло.

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Как пишут рецензенты, Battlefield 2042 развивает франшизу в смелых и на первый взгляд неоднозначных направлениях. Та же система специалистов, подвергнувшаяся критике после открытого бета-тестирования, на деле обеспечивает ранее невиданные в рамках серии Battlefield геймплейные возможности, которые будут только расширяться с течением времени, когда студия будет выпускать всё новых и новых специалистов с уникальной экипировкой и задачами на поле брани.

Отмечается колоссальный масштаб боевых действий, смелость в плане реализации нестандартных игровых режимов вроде «песочницы» Battlefield Portal. Что же касается режима Hazard Zone, то поначалу, как пишут рецензенты, он выглядит интересным и привлекательным, но быстро изживает себя и становится скучным. Как следствие, неясно, зачем студия выделяла на него столько ресурсов, и удастся ли ему на длительное время завлечь публику.

В целом журналисты сходятся во мнении, что в плане сетевых перестрелок Battlefield 2042 на голову выше своих предшественниц, и отказ от одиночной кампании, которая также потребовала бы массу ресурсов и времени, явно пошёл новинке на пользу. В качестве отрицательных сторон проекта отмечается слабая общая «полировка». Впрочем, игры серии Battlefield так часто от этого страдают, что это уже стало своеобразной «фишкой» франшизы. Печально, но факт.

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Релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября на всех актуальных платформах.