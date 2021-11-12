И то — во втором квартале.

В самом-самом конце 2015 года коллектив Long War Studios, который впоследствии был переименован в Pavonis Interactive, объявил о создании своей первой собственной игры под названием Terra Invicta. Поскольку своё первоначальное название коллектив получил по названию популярной и очень качественной модификации Long War для XCOM, то её самостоятельный проект во многом будет напоминать тактико-стратегическую серию от Firaxis.

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Формально на протяжении без малого шести лет у проекта не было даже приблизительных сроков выхода, но теперь они появились: несколько часов назад авторы Terra Invicta сообщили, что их творение поступит в продажу во втором квартале 2022 года. Причина столь отдалённого релиза — желание авторов сделать всё сразу и как надо, без ошибок, багов и с адекватным балансом; хотя бы по меркам игры на старте продаж.

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Как и в XCOM, в Terra Invicta мы будем объединять человечество перед общей инопланетной угрозой, заниматься исследованиями, распределением ресурсов, и много и тщательно воевать. А учитывая, что мод Long War является одной из немногих, если не единственной причиной столь высокой продолжительности жизни XCOM, то сомневаться в том, что разработчики знают своё дело, не приходится.