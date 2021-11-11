А The Elder Scrolls VI как не было, так и нет.

Наступивший день можно смело назвать одним из самых значимых в истории игропрома: десять лет назад в продажу поступила The Elder Scrolls V Skyrim, которой была уготована судьба самого долгоиграющего проекта по франшизе «Древних свитков». По случаю своего десятилетия сегодня культовый «Скайрим» получит соответствующее «Юбилейное издание», в состав которого войдёт весь контент из TES V Skyrim Special Edition и около пятисот материалов из «Клуба творчества», в том числе созданных официальными разработчиками игры.

реклама

За десять лет своего существования The Elder Scrolls V Skyrim заметно преобразилась: получила три официальных контентных дополнения — Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn — и вышла в нескольких изданиях от базового до Legendary, Special и вот, Anniversary, за что неизбежно стала мемом среди геймеров.

Была обласкана моддерами и энтузиастами, выпустившими для неё массу полезнейшего контента. В число последнего входят модификации на улучшение пользовательского интерфейса, многочисленные ретекстуры и графические моды, а также несметное количество фанатских видов оружия, экипировки и тому подобного.

Несмотря на свой почтенный по меркам игровой промышленности возраст, The Elder Scrolls V Skyrim по-прежнему любима игроками: средний единовременный «онлайн» оригинальной версии составляет около 5—6 тысяч человек, а Special Edition — около 20 тысяч человек. Некоторые более современные и амбициозные игры уже спустя считанные месяцы почти полностью теряют свои аудитории.

анонсы и реклама 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри MSI RTX 3070 еще дешевле 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

На сегодняшний день The Elder Scrolls V Skyrim является последней из вышедших частей франшизы. В 2018 году Bethesda официально анонсировала The Elder Scrolls VI, но её статус разработки пока слишком далёк от такого, о котором можно начинать говорить. Первым делом студия собирается выпустить свою масштабную космическую RPG Starfield и лишь после этого бросать все силы на шестые «Свитки». Почему было принято именно такое решение, читайте вот здесь.