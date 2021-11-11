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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Культовой The Elder Scrolls V Skyrim исполнилось десять лет
А The Elder Scrolls VI как не было, так и нет.
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Наступивший день можно смело назвать одним из самых значимых в истории игропрома: десять лет назад в продажу поступила The Elder Scrolls V Skyrim, которой была уготована судьба самого долгоиграющего проекта по франшизе «Древних свитков». По случаю своего десятилетия сегодня культовый «Скайрим» получит соответствующее «Юбилейное издание», в состав которого войдёт весь контент из TES V Skyrim Special Edition и около пятисот материалов из «Клуба творчества», в том числе созданных официальными разработчиками игры.

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За десять лет своего существования The Elder Scrolls V Skyrim заметно преобразилась: получила три официальных контентных дополнения — Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn — и вышла в нескольких изданиях от базового до Legendary, Special и вот, Anniversary, за что неизбежно стала мемом среди геймеров.

Была обласкана моддерами и энтузиастами, выпустившими для неё массу полезнейшего контента. В число последнего входят модификации на улучшение пользовательского интерфейса, многочисленные ретекстуры и графические моды, а также несметное количество фанатских видов оружия, экипировки и тому подобного.

Несмотря на свой почтенный по меркам игровой промышленности возраст, The Elder Scrolls V Skyrim по-прежнему любима игроками: средний единовременный «онлайн» оригинальной версии составляет около 5—6 тысяч человек, а Special Edition — около 20 тысяч человек. Некоторые более современные и амбициозные игры уже спустя считанные месяцы почти полностью теряют свои аудитории.

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На сегодняшний день The Elder Scrolls V Skyrim является последней из вышедших частей франшизы. В 2018 году Bethesda официально анонсировала The Elder Scrolls VI, но её статус разработки пока слишком далёк от такого, о котором можно начинать говорить. Первым делом студия собирается выпустить свою масштабную космическую RPG Starfield и лишь после этого бросать все силы на шестые «Свитки». Почему было принято именно такое решение, читайте вот здесь.

#bethesda softworks #bethesda game studios #the elder scrolls v: skyrim #the elder scrolls v skyrim
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