Не иначе как разработка дорожает! Добавить кучку уже существующих модов, оказывается, стоит денег.

Как известно, 11 ноября The Elder Scrolls V Skyrim исполняется десять лет, и по такому поводу Bethesda выпустит специальное «Юбилейное» издание своей культовой RPG. Ранее сообщалось, что платить за Anniversary Edition придётся только новым покупателям игры, но сегодня выяснилось, что эта информация была либо неверно интерпретирована СМИ, либо в Bethesda что-то поменялось.

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Итак, новым покупателям придётся выложить за «Юбилейное» издание The Elder Scrolls V Skyrim аж 3 399 рублей. За эти деньги игроки получат весь контент из The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, а также более пятисот дополнительных элементов из «Клуба творчества», включая оружие, противников, сюжетные линии, ингредиенты, рецепты и прочее.

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Если у вас уже есть Special Edition, то обновление до Anniversary Edition влетит вам в 1 429 рублей. В обоих случаях речь идёт о цифровых копиях.