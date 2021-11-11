Как будто кто-то ожидал иного исхода.

Вчера поздним вечером администрация YouTube объявила о том, что вскоре на платформе исчезнет возможность видеть счётчик «дизлайков» под видеороликами. Пользователи по-прежнему смогут ставить свои «пальцы вниз» и влиять тем самым на статистику видео и на то, как оно будет транслироваться посетителям в «рекомендациях» и в поиске по теме, однако видеть количество негативных оценок смогут только сами авторы видео в соответствующем меню с детализацией статистики.

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Естественно, завсегдатаи YouTube восприняли грядущее нововведение в целом негативно, в результате чего соответствующий видеоролик иронично сам по уши утонул в «дизлайках». Пользователи считают, что нововведение отрицательно скажется на качестве контента на YouTube, поскольку люди, которых лишили возможности видеть реальные оценки видео, будут оставаться на нём дольше, чем оставались бы, узрев количество «пальцев вниз». Кроме того, многие опасаются, что заведомо ошибочные видеоролики-руководства по тем или иным темам, которые раньше отсекались взглядом на статистику «дизлайков», теперь будет сложно отличить от правдивой и актуальной информации.

Другие считают, что YouTube пытается устроить всеобщую цензуру с созданием для авторов контента сахарного и максимально позитивного «мирка», где не будет плохих оценок и давления критики на творчество.

У самой YouTube, однако, была иная причина для этого действия: взглянуть, насколько сильно видимая статистика «лайков» и «дизлайков» влияет на статистику просмотров тех или иных видео. По итогам исследования выяснилось, что влияния это практически никакого не оказывает (ну, а мы в это поверим, что ещё остаётся делать), а пользы от сокрытия «дизлайков» будет больше — люди не смогут устраивать необоснованные «бомбардировки» роликов.

В общем, выглядит как защита наиболее крупных создателей контента без учёта «среднего класса».