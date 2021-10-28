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Новости Software Игнатий Колыско
Компания Facebook сменила название на Meta
Как будто это что-то меняет.
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Компания Facebook объявила о своём переименовании — с сегодняшнего дня она будет называться Meta. Данное событие случилось в рамках вступительной презентации на конференции Facebook Connect 2021.

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Meta продолжит заниматься развитием социальной сети, сервисов Instagram и WhatsApp, пропагандируя тему «метавселенной», которой уже очень давно грезит Марк Цукерберг. Исследователи компании проектируют новые способы общения в виртуальном мире с помощью виртуальных аватаров. Сейчас самое время вспомнить Nosedive — знаковый эпизод сериала «Чёрное зеркало».

В Meta входят социальные сети Facebook, Instagram, мессенджер WhatsApp и другие сервисы компании. Производитель VR-гарнитур Oculus тоже там, что очевидно. В рамках отдельной речи, посвящённой переименованию Facebook в Meta, Марк Цукерберг рассказал, что компания хочет ассоциироваться не только с социальной сетью, но и с этой самой «метавселенной».

Как выглядит логотип Meta — вы можете оценить на картинке в начале материала. Бывшая Facebook основательно подготовилась к объявлению о переименовании и даже успела установить новую вывеску в своей штаб-квартире в Менло-Парке, Калифорния. Раньше там было изображение большого пальца вверх, теперь вместо него красуется знак бесконечности или лента Мёбиуса — кому как удобно.

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Сам факт переименования Facebook в Meta можно считать вынужденной мерой: компании как-то надо перестать ассоциироваться со скандалами из-за выборов, регулярными утечками пользовательских данных и «сливами» неприятной инсайдерской информации от бывших сотрудников. Много вопросов к Facebook (теперь уже Meta) накопилось у правозащитников, правительства и много кого ещё. Поэтому сложно себе представить, что одно только переименование поможет гиганту решить все накопившиеся за долгие годы проблемы.

#facebook #meta
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