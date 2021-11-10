Создатели мультсериала «Аркейн», про который мы говорим слишком много в последнее время, представили тизер второго блока эпизодов (акта), который станет доступен для просмотра уже 13 ноября. Герои шоу вернутся, а главы Пилтовера будут решать судьбу нижнего города. Кто смотрел, то поймёт. Вполне возможно, что с нижним городом вопрос будет решаться радикально (спойлеров не будет).
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Что до третьего акта, то его выход намечен на 20 ноября — в этом году ждать новых эпизодов точно не стоит. Сам сериал «Аркейн» был крайне тепло принят публикой. Буквально вчера мы писали вам о том, что он возглавил топы просмотров Netflix в 38 странах (в том числе, в России и Украине).
Более подробнее о данных аналитического сервиса FlixPatrol и сообщении издания Bloomberg об успехах «Аркейна» в Китае можно прочитать в нашей прошлой заметке.