Отличный результат для очень хорошего продукта.

Премьера мультсериала «Аркейн» по мотивам League of Legends состоялась несколько дней назад, проект был крайне тепло принят публикой, о чём свидетельствуют данные сервиса FlixPatrol.

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Сериал стал очень популярным в сервисе Netflix, возглавив списки по просмотрам по всему миру. На момент написания данного материала точно установлено, что «Аркейн» стал лидером чартов в 38 странах, включая Россию и Украину.

Также журналисты издания Bloomberg отметили, что мультсериал хорошо «зашёл» жителям Китая, где всего за несколько часов после публикации его просмотрели более 130 миллионов раз.

.@arcaneshow on Netflix TV Shows Chart:



• #1. — 🇦🇷🇦🇹🇧🇪🇧🇷🇧🇬🇨🇱🇨🇴🇨🇷🇭🇷🇨🇾🇨🇿🇩🇰🇩🇴🇪🇨🇪🇬🇪🇪🇫🇷🇩🇪🇬🇷🇭🇺🇯🇲🇱🇻🇱🇹🇳🇴🇵🇦🇵🇾🇵🇭🇵🇱🇷🇴🇷🇺🇷🇸🇸🇰🇸🇮🇹🇭🇺🇦🇺🇾🇻🇪🇻🇳



• Top 5 — 🇧🇴🇨🇦🇭🇰🇮🇸🇯🇴🇰🇼🇲🇾🇲🇦🇳🇿🇳🇬🇵🇪🇵🇹🇸🇻🇸🇬🇿🇦🇰🇷🇪🇸🇸🇪🇹🇼🇹🇹🇹🇷🇧🇸🇧🇭🇬🇹🇮🇩🇮🇹🇰🇪🇱🇧🇱🇺🇲🇻🇲🇹🇲🇽🇳🇱🇳🇮🇶🇦🇱🇰🇨🇭🇦🇪



• Top 10 — 🇦🇺🇧🇩🇭🇳🇮🇱🇴🇲🇸🇦🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/BCxiWYXXPR — League Charts | Arcane Era 🧙🏻 (@ChartsLoL) November 8, 2021

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Мы уже не единожды писали, но напомним в очередной раз, что «Аркейн» разделён на три блока. Показ первого состоялся несколько дней назад. Два других блока выйдут 14 и 21 ноября. Зрители хвалят сериал за крепкую режиссуру, саундтрек и качество анимации.