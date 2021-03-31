В скором времени в видеосервисе YouTube запустится тестирование нового интерфейса со скрытым счётчиком «дизлайков» — информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте сервиса. Команда поддержки YouTube хочет выяснить, насколько сильно влияет публично размещённый счётчик «лайков» и «дизлайков» на популярность ролика.

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К сожалению, разработчики даже приблизительную дату начала тестирования не называют. Само тестирование проведут по просьбам создателей контента, предоставив доступ к новому виду интерфейса для небольшой группы пользователей из ограниченного количества стран. Если эксперимент окажется удачным. то список стран расширят.

Важно отметить, что в новом варианте интерфейса доступ к обеим кнопкам для оценки видео сохранится, у пользователей останется возможность оставить своё мнение. Но в рамках тестирования увидеть можно будет только количество «лайков», а проанализировать полную статистику по отзывам смогут лишь авторы видео. Как и в случае с Instagram, тестирование новой функции в YouTube делается для того, чтобы пользователи больше вниманию уделяли непосредственно контенту в видео, а не его популярности.