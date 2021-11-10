Ещё кусочек интервью с Тоддом Говардом.

Несколько часов назад издание IGN опубликовало первую часть интервью с руководителем Bethesda Game Studios Тоддом Говардом, в котором разработчик объяснил причину, по которой космической RPG Starfield был выделен безусловный приоритет над The Elder Scrolls VI, ну а теперь очередь второй части интервью. В ней Говард завершил повествование о Starfield, а также поделился планами компании на будущее.

реклама

Итак, что касается Starfield, то, по словам Говарда, разработка идёт согласно плану: проект уже можно пройти от начала и до конца. Тем не менее, официально обозначенная дата выхода — ровно через год — так что разработчикам ещё предстоит многое сделать, добавить и проверить, прежде чем проект достигнет необходимого для релиза и старта продаж качества. Говард убеждён в том, что Bethesda удастся завершить работу над Starfield к 11 ноября следующего года, обойдясь без переносов выхода.

Была вскользь затронута тема гипотетической Fallout 5. У Bethesda уже есть определённые идеи касательно новой части своей постапокалиптической франшизы, однако на данный момент говорить о них слишком преждевременно: сначала по плану надо выпустить Starfield, затем The Elder Scrolls VI, и только затем переходить к производству следующей Fallout. По словам Говарда, Fallout является частью ДНК Bethesda, поэтому бросать эту серию компания не станет.

Возвращаясь к теме Starfield и того, что собой представляет данный амбициозный проект, Говард заявил, что «Starfield — это Skyrim в космическом сеттинге. В лучшем значении этих слов». У данных игр много похожих механик, например, почти идентичная система навыков.

анонсы и реклама 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри MSI RTX 3070 еще дешевле Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Вернулись и в прошлое. Так, в преддверии десятилетия со дня выхода The Elder Scrolls V Skyrim Тодд Говард назвал именно пятую номерную часть «Свитков» своей любимой. Как справедливо отметил разработчик, именно в «Скайриме» Bethesda реализовала наибольшее количество геймплейных механик, чему, в том числе, и обязана своей высокой продолжительностью жизни. The Elder Scrolls много значит для Bethesda, но студии хотелось чего-то кардинально нового, поэтому, собственно, она и выдала Starfield безусловный приоритет.