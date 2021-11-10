Несколько часов назад издание IGN опубликовало первую часть интервью с руководителем Bethesda Game Studios Тоддом Говардом, в котором разработчик объяснил причину, по которой космической RPG Starfield был выделен безусловный приоритет над The Elder Scrolls VI, ну а теперь очередь второй части интервью. В ней Говард завершил повествование о Starfield, а также поделился планами компании на будущее.
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Итак, что касается Starfield, то, по словам Говарда, разработка идёт согласно плану: проект уже можно пройти от начала и до конца. Тем не менее, официально обозначенная дата выхода — ровно через год — так что разработчикам ещё предстоит многое сделать, добавить и проверить, прежде чем проект достигнет необходимого для релиза и старта продаж качества. Говард убеждён в том, что Bethesda удастся завершить работу над Starfield к 11 ноября следующего года, обойдясь без переносов выхода.
Была вскользь затронута тема гипотетической Fallout 5. У Bethesda уже есть определённые идеи касательно новой части своей постапокалиптической франшизы, однако на данный момент говорить о них слишком преждевременно: сначала по плану надо выпустить Starfield, затем The Elder Scrolls VI, и только затем переходить к производству следующей Fallout. По словам Говарда, Fallout является частью ДНК Bethesda, поэтому бросать эту серию компания не станет.
Возвращаясь к теме Starfield и того, что собой представляет данный амбициозный проект, Говард заявил, что «Starfield — это Skyrim в космическом сеттинге. В лучшем значении этих слов». У данных игр много похожих механик, например, почти идентичная система навыков.
Вернулись и в прошлое. Так, в преддверии десятилетия со дня выхода The Elder Scrolls V Skyrim Тодд Говард назвал именно пятую номерную часть «Свитков» своей любимой. Как справедливо отметил разработчик, именно в «Скайриме» Bethesda реализовала наибольшее количество геймплейных механик, чему, в том числе, и обязана своей высокой продолжительностью жизни. The Elder Scrolls много значит для Bethesda, но студии хотелось чего-то кардинально нового, поэтому, собственно, она и выдала Starfield безусловный приоритет.