Не путать с количеством проданных копий: проект в Xbox Game Pass распространяется.

Несколько часов назад состоялся формальный глобальный релиз Forza Horizon 5 для всех, а не только для товарищей, готовых переплатить две тысячи рублей за даруемый премиальным изданием ранний доступ. Релиз не успел толком состояться, как на внутреннем счётчике было зафиксировано преодоление отметки в три миллиона опробовавших новинку пользователей.

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Надо, впрочем, помнить одну важную вещь: количество сыгравших в данном случае не равно количеству проданных копий — дело в том, что Forza Horizon 5 распространяется по подписке Xbox Game Pass, что зачастую сильно «раздувает» реальную пользовательскую базу большинства проектов, особенно на старте их продаж.

Forza Horizon 5 already has over 3 Million players 📈 #ForzaHorizon5 pic.twitter.com/e8L4LjlziR — Stallion (@Stallion83) November 9, 2021

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Многие игроки разделили мнения журналистов и согласились с тем, что в Forza Horizon 5 отчаянно недостаёт свежих механик, чтобы называться новой частью данной серии аркадных автогонок. На текущий момент средний пользовательский рейтинг новинки в Steam составляет 68 %.