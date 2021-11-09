Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Forza Horizon 5 добралась до всеобщего релиза, пользовательские оценки пока низкие
А не только для элитных геймеров с «премиальным» изданием.
анонсы и реклама
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке

Хотя некоторые особо преданные и готовые расстаться с дополнительными деньгами поклонники Forza Horizon проходят пятую номерную часть серии уже на протяжении четырёх дней, формально всеобщий релиз новинки состоялся только сегодня, 9 ноября. В самом базовом издании игра предлагается по цене в 2 999 рублей, ну а в самом дорогом, которое так и называется — Premium — за 4 999 рублей.

реклама

В настоящее время у Forza Horizon 5 в Steam наблюдаются «смешанные» пользовательские оценки. В основном претензии игроков сводятся к тому же, к чему их предъявляли и профессиональные обозреватели: слишком мало нововведений. Как пишут раздосадованные геймеры, Forza Horizon 5 впору называть большим аддоном к Forza Horizon 4, но никак не полноценной новой игрой за столь большую стоимость.

анонсы и реклама
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
MSI RTX 3070 еще дешевле
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
7 матплат Socket 1700 в Регарде от 16тр
Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Другие же, напротив, считают, что именно сходство с Forza Horizon 4 вкупе с живописным мексиканским сеттингом и обеспечивает пятой номерной части огромную привлекательность. В общем, мнения касательно проекта у игроков разделились, что и отражено в её 68-процентном пользовательском рейтинге.

#xbox game studios #playground games #forza horizon 5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Obsidian в своё время отказалась от предложения о покупке неким крупным издательством
GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800 XT прописались в «идеальных» системных требованиях Forza Horizon 5
Море нового геймплея Forza Horizon 5: журналисты остались в восторге
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
100
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
261
Обзор ASRock B560M-HDV + Intel Core i3-10105F - AMD теряет преимущество на рынке процессоров
112
Распродажа 11.11 – ключ активации Windows 10 Pro можно купить за $7.29
Jingyue X99 Titanium D4 - первая китайская материнская плата с воcемью фазами питания для CPU Xeon
73
3D-принтер дома - игрушка для детей и инструмент для взрослых
42
Подробный разбор игровой производительности i5-8400 и i7-8700T
22
Hitman 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
5
Обзор и тестирование моноблока ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WH
4
Мои впечатления от игры Iron Storm. Коммандос. В тылу врага (World War Zero). Часть четвертая
1

Сейчас обсуждают

Зю
19:37
Переложили DLLки с экселем результатов - вся поддержка. Вечер работы для пары десятков версий.
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
REY_B_
19:36
Производители телег не смогли производить паровозы. И тепловозы производили, совсем не те компании, что производили паровозы. Что там идёт после ДВС? - Нынешние автопроизводители далеко не все это осв...
Аналитики уверены, что в ближайшие годы капитализация Tesla достигнет 5 трлн. долларов
wwr222
19:35
Не,я вот подключал к своему LG комп для проверки.И вот с клавиатурой на телевизоре какая-то вялость в отзывчивости чувствуется.Не смертельно,но есть.Может отклик матрицы или еще что,фиг знает...
Подробный разбор игровой производительности i5-8400 и i7-8700T
REY_B_
19:34
Это не Тесла прёт, а проданные "акционерам" бумажки. Видать кудахтающим разницы не понять никак.
Аналитики уверены, что в ближайшие годы капитализация Tesla достигнет 5 трлн. долларов
Сергей Нестеров
19:34
Хахаахахха
Кит купил Шиба Ину на $1.15 миллиарда, после чего криптовалюта снова начала дорожать
wwr222
19:32
Знают-не знают...Иногда фанаты такую лютую дичь толкают,что хоть стой,хоть падай.Фанатизм,как и питиё,хорош в меру (фраза запатентована)
Подробный разбор игровой производительности i5-8400 и i7-8700T
wwr222
19:29
Спорол чушь,не благодари...
Подробный разбор игровой производительности i5-8400 и i7-8700T
GumanoidT
19:27
11. Самый большой упех - AMD K8. Первый процессор с х86-64 совместимой архитектурой, первый двухъядерный процессор (причем с монолитным кристаллом) - вынес Интеловские поделки просто в хлам... Pentium...
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
GumanoidT
19:26
8. Успех - AMD K7 (Athlon) на ядрах Argon и Pluto... Начиная со Slot 1 Интел полностью перекрыла кислород всем производителям и АМД ничего не оставалось как разработать собственную архитектуру на собс...
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
GumanoidT
19:25
Опять срачь не срачь. Повторюсь в очередной раз. Если бы не АМД, то сидели сейчас на интеловских 4 ядра и 8 потоков за овер 350 баксов и радовались жизни. Были подъемы и провалы у обоих производителей...
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем