Хотя некоторые особо преданные и готовые расстаться с дополнительными деньгами поклонники Forza Horizon проходят пятую номерную часть серии уже на протяжении четырёх дней, формально всеобщий релиз новинки состоялся только сегодня, 9 ноября. В самом базовом издании игра предлагается по цене в 2 999 рублей, ну а в самом дорогом, которое так и называется — Premium — за 4 999 рублей.
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В настоящее время у Forza Horizon 5 в Steam наблюдаются «смешанные» пользовательские оценки. В основном претензии игроков сводятся к тому же, к чему их предъявляли и профессиональные обозреватели: слишком мало нововведений. Как пишут раздосадованные геймеры, Forza Horizon 5 впору называть большим аддоном к Forza Horizon 4, но никак не полноценной новой игрой за столь большую стоимость.
Другие же, напротив, считают, что именно сходство с Forza Horizon 4 вкупе с живописным мексиканским сеттингом и обеспечивает пятой номерной части огромную привлекательность. В общем, мнения касательно проекта у игроков разделились, что и отражено в её 68-процентном пользовательском рейтинге.