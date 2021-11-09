А это значит, что релиз не за горами.

Когда Sony в начале осени официально анонсировала сборник Uncharted Legacy of Thieves, в состав которого входят «реставрированные» версии Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельного дополнения Uncharted The Lost Legacy для PC и PlayStation 5, в качестве срока релиза было обозначено начало следующего года, без конкретики.

реклама

Что ж, похоже, что релиз ожидаемого сборника состоится раньше, чем представляли себе пессимисты: сегодня внимательные посетители сайта австралийского рейтингового агентства заметили на его страницах упоминание сборника с возрастным рейтингом в «15+».

Обычно выставления возрастных рейтингов предшествуют скорым релизам игр, так что вполне вероятно, что под «началом года» Sony подразумевала январь.

анонсы и реклама 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри MSI RTX 3070 еще дешевле Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке 7 матплат Socket 1700 в Регарде от 16тр Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Подробностей сборника ремастеров пока нет, но наверняка имеет смысл ожидать улучшенную графику, обеспечиваемую высокой производительностью PlayStation 5 и настоящих игровых PC. В остальном нас ждут те же самые получившие массу наград игры.