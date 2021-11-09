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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сборнику ремастеров Uncharted 4 и Uncharted The Lost Legacy для PC и PlayStation 5 присвоили возрастной рейтинг в Австралии
А это значит, что релиз не за горами.
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Когда Sony в начале осени официально анонсировала сборник Uncharted Legacy of Thieves, в состав которого входят «реставрированные» версии Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельного дополнения Uncharted The Lost Legacy для PC и PlayStation 5, в качестве срока релиза было обозначено начало следующего года, без конкретики.

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Что ж, похоже, что релиз ожидаемого сборника состоится раньше, чем представляли себе пессимисты: сегодня внимательные посетители сайта австралийского рейтингового агентства заметили на его страницах упоминание сборника с возрастным рейтингом в «15+».

Обычно выставления возрастных рейтингов предшествуют скорым релизам игр, так что вполне вероятно, что под «началом года» Sony подразумевала январь.

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Подробностей сборника ремастеров пока нет, но наверняка имеет смысл ожидать улучшенную графику, обеспечиваемую высокой производительностью PlayStation 5 и настоящих игровых PC. В остальном нас ждут те же самые получившие массу наград игры.

#sony #uncharted 4
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