Когда Sony в начале осени официально анонсировала сборник Uncharted Legacy of Thieves, в состав которого входят «реставрированные» версии Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельного дополнения Uncharted The Lost Legacy для PC и PlayStation 5, в качестве срока релиза было обозначено начало следующего года, без конкретики.
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Что ж, похоже, что релиз ожидаемого сборника состоится раньше, чем представляли себе пессимисты: сегодня внимательные посетители сайта австралийского рейтингового агентства заметили на его страницах упоминание сборника с возрастным рейтингом в «15+».
Обычно выставления возрастных рейтингов предшествуют скорым релизам игр, так что вполне вероятно, что под «началом года» Sony подразумевала январь.
Подробностей сборника ремастеров пока нет, но наверняка имеет смысл ожидать улучшенную графику, обеспечиваемую высокой производительностью PlayStation 5 и настоящих игровых PC. В остальном нас ждут те же самые получившие массу наград игры.