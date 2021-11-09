Выглядит так плохо, что даже хорошо.

На дня студия Embark, основанная выходцами из DICE в целом и её бывшим руководителем Патриком Сёдерлундом в частности, опубликовала скриншот и маленький тизер своего пока ещё безымянного, но уже очень амбициозного таинственного проекта. Теперь авторы соизволили показать неприлично короткий, но всё же отрывок с кадрами игрового процесса.

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На этих кадрах можно заметить смешение геймплейных элементов различных игр в один проект: здесь огнестрельное оружие соседствует с холодным рубящим, применяется механика паркура, а местные постройки, похоже, можно серьёзно разрушить. Настораживает разве что продемонстрированный на последних кадрах эффект смерти оппонента, когда тот разлетается на кучу монет. Не исключено, что мы имеем дело с условно-бесплатным экшеном.

Embark is celebrating 3 years! So what have we accomplished? We’ve grown to more than 250 game makers, we’ve got big plans for the future, and a few projects we are just itching to share. To celebrate, we thought we’d share a glimpse of *another* unannounced game in the works. 🎂 pic.twitter.com/TdeZQcuvDs — Embark Studios (@EmbarkStudios) November 9, 2021

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Никакими конкретными подробностями о своём проекте Embark пока не делится, но тот факт, что студия активизировалась и всплывает в новостных лентах уже второй раз за половину недели, не может не радовать. Возможно, полноценный анонс и презентация уже не за горами.