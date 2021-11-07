С момента формирования студии прошло ровно три года.

В ноябре 2018-го бывший глава DICE и вице-президент Electronic Arts Патрик Сёдерлунд сообщил об уходе из компании и основании своего собственного коллектива под названием Embark Studios. С тех пор новостей о работе коллектива толком не появлялось, и многие геймеры закономерно предположили, что Embark Studios постигла та же судьба, что и других выходцев из знаменитых AAA-компаний — полное забвение. Но нет: Embark ещё как минимум барахтается и продолжает трудиться над своим проектом. А чтобы мы в этом не сомневались, авторы опубликовали скриншот, а также коротенький тизер.

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На снимке экрана можно заметить воинов — по виду, наёмников — которым определённо надо преодолеть внушительного вида забор и охрану из защитных дронов, чтобы попасть на территорию некоего объекта стратегической важности.

Небольшой тизер же куда интереснее: на нём можно увидеть розовых фламинго, заброшенный наблюдательный пункт, а также, по всей видимости, ангар. Наличие розовых фламинго вполне может намекать на то, что как минимум одним из мест действия игры от Embark Studios станет Кения, где расположено знаменитое облюбованное этими очаровательными птицами озеро Накуру.

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К сожалению, никаких подробностей своего творения разработчики не предоставили. Когда игра выйдет, на каких платформах, какова будет её модель распространения — всё это вопросы, на которые только предстоит получить ответы.