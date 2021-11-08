Происходит медленное очищение игровой промышленности.

На прошлой неделе Intel опубликовала официальный перечень видеоигр, воспроизведение которых на новейших процессорах Core 12-го поколения (Alder Lake) может вызывать затруднения, о чём наши добровольные помощники из смежного раздела для любых желающих несколько раз повторили за редакцией сайта. Проблема связана с наличием в данных видеоиграх системы DRM-защиты (в данном случае Denuvo), которая пока не умеет адекватно работать с гибридной архитектурой новеньких процессоров, воспринимая их энергоэффективные E-ядра как другой компьютер.

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Строго говоря, Intel предупреждала о возможных неприятных последствиях при работе с DRM-защитой ещё до выхода процессоров, но отреагировать на предупреждения лучше поздно, чем никогда: благодаря сбоям на этой планете стало одной очищенной от Denuvo игрой больше. Речь идёт о Star Wars Jedi Fallen Order: сведения о том, что проект отныне свободен от Denuvo, появились на портале SteamDB.

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В случае с играми, обновления для которых пока запаздывают, у Intel есть промежуточное решение проблемы: для этого в меню BIOS (UEFI) надо отыскать и активировать параметр Legacy Game Compatibility Mode. После этого в среде операционной системы достаточно включить Scroll Lock (одна из самых редко используемых клавиш в стандартной раскладке) и запустить игру. В таком режиме система будет принудительно отправлять E-ядра в режим ожидания. По окончании игры выключаем Scroll Lock.