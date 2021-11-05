А также опубликовала инструкцию, как временно решить проблему.

Несколько часов назад мы в редакции опубликовали заметку, посвящённую тому, что у более чем тридцати защищённых DRM-системами игр наблюдаются серьёзные проблемы при работе с новенькими процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) вплоть до полной невозможности их (игр) запуска. На момент прошлой публикации было известно о проблемах в Assassin’s Creed Valhalla, а теперь на официальном сайте Intel появился длинный список затронутых вышеуказанной проблемой проектов.

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Первый столбец — игры с DRM (преимущественно Denuvo), в которых наблюдаются проблемы на операционных системах Windows 11 и Windows 10. Второй столбец — игры с проблемами только на Windows 10. Жирным шрифтом выделены проекты, исправления для которых ожидаются к выходу в середине ноября вместе с запланированным обновлением Windows 11.

Напомним, что Alder Lake — это так называемые гибридные процессоры, совмещающие в себе как крупные производительные (P), так и небольшие энергоэффективные (E) ядра. Нестандартная и сложная архитектура процессоров приводит к тому, что система DRM-защиты начинает воспринимать E-ядра как сторонний компьютер.

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Проблема, конечно, решаемая, но на это потребуется время. А пока можно воспользоваться «лайфхаком» от Intel: зайти в меню BIOS и активировать опцию Legacy Game Compatibility Mode, после чего включить Scroll Lock и запустить проблемную игру. Система в таком режиме будет отправлять E-ядра в режим ожидания, переставая тем самым сводить с ума DRM-защиту.