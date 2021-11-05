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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Intel опубликовала список игр, у которых наблюдаются проблемы с работой на процессорах Core 12-го поколения (Alder Lake)
А также опубликовала инструкцию, как временно решить проблему.
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Несколько часов назад мы в редакции опубликовали заметку, посвящённую тому, что у более чем тридцати защищённых DRM-системами игр наблюдаются серьёзные проблемы при работе с новенькими процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) вплоть до полной невозможности их (игр) запуска. На момент прошлой публикации было известно о проблемах в Assassin’s Creed Valhalla, а теперь на официальном сайте Intel появился длинный список затронутых вышеуказанной проблемой проектов.

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Первый столбец — игры с DRM (преимущественно Denuvo), в которых наблюдаются проблемы на операционных системах Windows 11 и Windows 10. Второй столбец — игры с проблемами только на Windows 10. Жирным шрифтом выделены проекты, исправления для которых ожидаются к выходу в середине ноября вместе с запланированным обновлением Windows 11.

Напомним, что Alder Lake — это так называемые гибридные процессоры, совмещающие в себе как крупные производительные (P), так и небольшие энергоэффективные (E) ядра. Нестандартная и сложная архитектура процессоров приводит к тому, что система DRM-защиты начинает воспринимать E-ядра как сторонний компьютер.

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Проблема, конечно, решаемая, но на это потребуется время. А пока можно воспользоваться «лайфхаком» от Intel: зайти в меню BIOS и активировать опцию Legacy Game Compatibility Mode, после чего включить Scroll Lock и запустить проблемную игру. Система в таком режиме будет отправлять E-ядра в режим ожидания, переставая тем самым сводить с ума DRM-защиту.

#intel
8
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LoL
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Evgeniy Som
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Так 12900К стоит дешевле 5950Х даже сейчас на старте а как ажиотаж спадет еще подешевеет.
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Чисто математически, 12400@4GHz = 5600x@4.8GHz. С ДДР4 самое вменяемое предложение из всей линейки.
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Fox_204750
17:56
Intel опубликовала список игр, у которых наблюдаются проблемы с работой на процессорах Core 12-го поколения (Alder Lake)
Evgeniy Som
17:55
Офигеть переплачивать за мать на Z чипсете но брать проц без K гениально ))) Я вот не знаю точно а память на этих процах без К может работать в разгоне а то вроде раньше было так какая частота заявлен...
Российские пользователи раскупили процессоры Intel Alder Lake, а ОЗУ DDR5 в продаже пока нет
Кеша
17:54
Самый главный тест лучший проц. и это все знают. ОООчнись. даже 5900х в не досигаемости позор интелу фу фу фу.
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Alexey Moontemple
17:53
Ничего плохого, но данный сценарий представляется редким. У меня коллега тоже сидит на 4770, но использует дискретку, чтоб играть в игры. А вам в каких приложениях пригождается эта связка?
Intel отключает DirectX 12 на процессорах Haswell 4-го поколения
skydan
17:52
Ваще похер. Процы и ядра отличные, ставят раком ряженки. Этого уже достаточно, чтобы их купить
Intel опубликовала список игр, у которых наблюдаются проблемы с работой на процессорах Core 12-го поколения (Alder Lake)
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