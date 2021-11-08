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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Наименее загруженные серверы New World готовятся к слиянию
Был тотальный перегруз, теперь недогруз.
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Старт MMO-проекта New World от игрового крыла Amazon сопровождался проблемами с длинными очередями на вход на наиболее популярные серверы (миры). Проблему решали посредством открытия новых серверов и предоставления возможности бесплатного переноса («трансфера») своего персонажа с одного сервера на другой.

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Начальный ажиотаж закончился, пользовательская база New World падает и приближается к своему реальному показателю, и вот, оставшиеся с лучших времён дополнительные серверы, «население» которых ныне слишком незначительно, чтобы обосновывать их существование, в перспективе будут объединены друг с другом. Об этом на выходных сообщили разработчики, отвечая на соответствующий вопрос.

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Впрочем, слияния серверов придётся подождать: прежде чем осуществить замысел, Amazon Studios сначала убедится в том, что данное действие не добавит в игру новых ошибок. В общем, самые терпеливые как всегда окажутся в плюсе.

#new world #amazon studios
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