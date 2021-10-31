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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Популярность New World от Amazon стремительно снижается
За месяц — исключительно крутая «горка» вниз.
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Что связывает все «перехайпленные» игры, стартовые «онлайны» которых устанавливали все мыслимые и немыслимые рекорды? Правильно, стремительное сокращение этих самых «онлайнов». Вот и New World, амбициозная MMO-игра от игрового подразделения Amazon, пополнила список громко стартовавших и стремительно увядающих проектов.

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Своего пика популярности New World достигла тридцатого сентября, когда максимальный одновременный «онлайн» проекта перевалил за 910 тысяч пользователей. Результат был неожиданным для всех, включая саму Amazon, не подготовившей достаточного количества игровых серверов, однако после прохождения «пика» New World в плане своих суточных «онлайнов» закономерно покатилась с горки.

Так, уже через две недели — 14 октября — максимальный суточный «онлайн» New World составлял 609 тысяч человек, а ещё спустя две недели — 28 октября — уже 398 тысяч. Если тенденция сохранится, то уже к началу нового года активная пользовательская база New World может в общей сложности сократиться в 9—10 раз.

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Бытует мнение, что массовый отток пользователей из первого успешного проекта игрового подразделения Amazon связан с жесточайшей нехваткой контента и однообразностью его игрового процесса.

#amazon #new world #amazon studios
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Популярность New World от Amazon стремительно снижается
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