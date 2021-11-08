20 минут геймплея с закадровыми комментариями на родном языке.

Несколько дней назад Bandai Namco совместно с FromSoftware опубликовали 20-минутную геймплейную демонстрацию потенциально прекрасной ролевой игры Elden Ring. Нам показали боевую систему, сражения с боссами, механику крафтинга, стелс и вариативность в прохождении. Видео сопровождалось закадровыми комментариями от разработчиков, но вот незадача: русский язык в нём был реализован лишь посредством субтитров, что сильно отвлекало товарищей, испытывающих трудности со свободным восприятием английской речи, от просмотра.

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Но сегодня издатель с разработчиками решили эту проблему, опубликовав полностью дублированный на русский язык аналог видеоролика четырёхдневной давности. Таким образом, можно не отвлекаться на чтение субтитров и спокойно просматривать видео.

Строго говоря, не совсем понятно, зачем Bandai Namco решила так побаловать русскоязычных игроков: в самой игре никакой русской озвучки не будет, а вся локализация будет выполнена лишь посредством субтитров. Впрочем, Elden Ring — не тот проект, где нас ждёт много «болтовни» (вроде той же Grand Theft Auto, где это критично), поэтому проблему трудно назвать значительной.

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Релиз Elden Ring назначен на 25 февраля.