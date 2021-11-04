Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стелс, сражения с «боссами» и живописные локации в свежем геймплее амбициозной Elden Ring
В открытом мире с вариативностью в прохождении.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Gaming несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Как и было обещано, сегодня FromSoftware провела свежую геймплейную демонстрацию своего многообещающего проекта Elden Ring. Показ игрового процесса занял примерно пятнадцать минут, в рамках которых нам показали сражения с боссами, элементы стелса, в целом усовершенствованную по сравнению с другими творениями студии боевую систему, открытый игровой мир и прохождение местных квестов.

реклама

Что касается «боёвки», то она допускает совмещение использования холодного оружия и магии, зачастую поощряет скрытность, а также не прощает ошибок. В общем, Dark Souls «на стероидах». Игровой мир открытый и подразумевает вариативность в плане выполнения заданий: к прохождению одного и того же квеста можно подойти с разных сторон. Присутствует механика крафтинга, так что не проходите мимо различных ресурсов и ингредиентов — пригодятся для создания всякого полезного и не очень барахла.

Напомним, что релиз Elden Ring был отложен до 25 февраля, а до тех пор с нами будут регулярно делиться новыми подробностями. Сегодня, как заверили разработчики, нам показали лишь небольшую часть из запланированного.

анонсы и реклама
33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
799 990р - цена 8K телека LG
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в ДВА раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Также сегодня на Elden Ring стартовал приём предварительных заказов. В Steam базовое издание игры обойдётся вам в 2 499 рублей, а «делюкс» — в 3 299 рублей.

#fromsoftware #elden ring
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Elden Ring присвоили возрастной рейтинг в Южной Корее — похоже, игра всё же выйдет в срок
Амбициозная Elden Ring находится на завершающих этапах разработки
Свежая демонстрация геймплея амбициозной Elden Ring от создателей Dark Souls пройдёт уже завтра
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О самом дешевом 6-ядернике LGA 1151 с Aliexpess за 80 долларов - масштабные тесты и моё мнение
80
Миниобзор игровой производительности нового Macbook Pro 14 с процессором M1 Pro
84
Почему не жду выхода Intel® Core™ i9-12900K, а решил купить AMD Ryzen 9 5950X
217
Распродажа 11.11: ключ для Windows 10 Pro Oem всего за 13 долларов
Сравнение встроенного iGPU процессора Intel Core i7 - 11700 c NVIDIA GeForce GTS250 - 1Gb
43
Деньги вперед: главные игры ноября 2021 года
13
Загадки истории: Польский волк в овечьей шкуре в 1939 году
91
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
156
Мнение: Криптовалютами и майнингом занимаются только представители сильного пола
33
Мифы и стереотипы о работе в библиотеке
54

Сейчас обсуждают

Каа
17:40
Что хаха? Мне понравился 10500ES за 9900 руб. при цене 10400F в 14000 руб.!
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Max Gudov
17:39
Сейчас на старте можно взять хорошую Z690 с DDR5 за 20к, на DDR4 за 19к.
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Тилька Шмидт
17:39
Ты в своем уме?)))))))
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Андрей Маликов
17:39
это бородатого клоуна тест? а ну тогда понятно
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Egor Ka
17:39
за обладание топовым железом
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Каа
17:38
Плату подожду b660 и процы без К. Пока не вижу смысла большого для себя разгонных процессорах. Всё равно видеокарт нет. Ниже 3070 брать смысла ноль.
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Кеша
17:38
зачем такой гемр.
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Тилька Шмидт
17:38
Хахахаха))))
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
kisulja
17:38
"А 12700 уже смотрю стоит всего 33 тыс рублей" 39 он стоит. оем-версии. + плата под него в районе 25 рублей
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Вадим_Андреев
17:38
Да, отсутствие ДДР5 и меня как-то разочаровало... Разве что на компьютерюверс есть
Новые процессоры Intel Alder Lake уже можно купить в России - смотрим цены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем