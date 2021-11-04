Как и было обещано, сегодня FromSoftware провела свежую геймплейную демонстрацию своего многообещающего проекта Elden Ring. Показ игрового процесса занял примерно пятнадцать минут, в рамках которых нам показали сражения с боссами, элементы стелса, в целом усовершенствованную по сравнению с другими творениями студии боевую систему, открытый игровой мир и прохождение местных квестов.
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Что касается «боёвки», то она допускает совмещение использования холодного оружия и магии, зачастую поощряет скрытность, а также не прощает ошибок. В общем, Dark Souls «на стероидах». Игровой мир открытый и подразумевает вариативность в плане выполнения заданий: к прохождению одного и того же квеста можно подойти с разных сторон. Присутствует механика крафтинга, так что не проходите мимо различных ресурсов и ингредиентов — пригодятся для создания всякого полезного и не очень барахла.
Напомним, что релиз Elden Ring был отложен до 25 февраля, а до тех пор с нами будут регулярно делиться новыми подробностями. Сегодня, как заверили разработчики, нам показали лишь небольшую часть из запланированного.
Также сегодня на Elden Ring стартовал приём предварительных заказов. В Steam базовое издание игры обойдётся вам в 2 499 рублей, а «делюкс» — в 3 299 рублей.