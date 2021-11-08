Компания Konami сообщила о том, что лицензия на использование исторических архивных кадров и документов в Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3 подошла к концу и требует обновления. Чем издательство и займётся, начиная с сегодняшнего дня. К сожалению, на время работы по продлению лицензий продажи вышеуказанных игр во всех сервисах цифровой дистрибуции придётся приостановить.
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Надолго ли MGS2 и MGS3 покидают полки цифровых магазинов, не уточняется, но обычно продление лицензий — не слишком уж затратное в плане времени мероприятие.
Приостановка продаж касается как отдельно Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3, так и всех сборников, в состав которых они включены, включая визуально облагороженные версии.
Стоит отметить, что некоторое время назад в Сети появлялась информация о том, что Konami собирается возродить (в том или ином виде) свои культовые франшизы. В частности, ходил слух о полном ремейке Metal Gear Solid 3 и о переизданиях оригинальных частей этой серии.