Но пока что это всё вилами по воде писано.

Там, где молчат официальные разработчики, на помощь любителям видеоигр нередко спешат игровые журналисты, имеющие связи в тех или иных студиях и издательствах. Сегодня ресурс Video Games Chronicle (далее VGC) сообщил о том, что компания Konami всерьёз взялась за Castlevania и Metal Gear и готовит по данным франшизам переосмысления и ремастеры с ремейками.

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В частности, новая Castlevania станет переосмыслением франшизы, и журналисты рапортуют, что она уже сравнительно долгое время находится в производстве в одной из внутренних студий Konami. Также заявлены ремастеры/переиздания оригинальных частей серии Metal Gear Solid и полный ремейк Metal Gear Solid 3.

Кроме того, источники VGC вновь сообщили о продолжающейся разработке сразу нескольких проектов по знаменитой хоррор-серии Silent Hill, но никаких подробностей не поведали.

Примечательно, что, если верить СМИ, то ремейк Metal Gear Solid 3 и проекты по Silent Hill отданы на разработку сторонним студиям. К этому решению Konami шла много лет, но наконец-то поняла, что делать всё своими силами хоть и здорово, но долго и непрактично, и, как следствие, безумно дорого.

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Важно понимать, что пока это лишь очередные утечки, и вряд ли их подтверждение/опровержение случится в текущем календарном году. Сами слухи, впрочем, звучат достаточно правдоподобно, и многим геймерам наверняка хотелось бы, чтобы они оказались правдой.