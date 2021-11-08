Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
BioWare опубликовала интригующий постер новой Mass Effect
На нём изображены какой-то кратер и космический корабль.
анонсы и реклама
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке

Хотя формально новая Mass Effect находится в производстве, о чём BioWare сообщила ещё год назад — в рамках прошлого отмечаемого седьмого ноября «Дня N7». Теперь же BioWare, в часовом поясе которой ещё вечер седьмого ноября, опубликовала свежий постер ожидаемого проекта. На постере можно разглядеть космический корабль и его экипаж, отправляющийся исследовать кратер, образовавшийся, по всей видимости, в результате падения либо какого-то космического тела, либо другого похожего корабля.

реклама

Никакими дополнительными подробностями новинки авторы пока не поделились. На сегодняшний день известно лишь то, что разработка идёт, и что участие в ней принимают «ветераны» Mass Effect. Является новинка продолжением или же перед нами перезапуск серии, неясно: в пользу второго довода можно отметить разве что отсутствие у новинки подзаголовка или порядкового номера.

анонсы и реклама
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
7 матплат Socket 1700 в Регарде от 16тр
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену

Аналогичная ситуация, к слову, обстоит и с новой Dragon Age. Оба проекта существуют, но что с ними, как и когда — тайна, покрытая мраком.

#bioware #mass effect
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

BioWare опубликовала мрачный концепт-арт новой Dragon Age
Геймеры из России и СНГ обрушили рейтинг Mass Effect Legendary Edition на Metacritic из-за локализации
BioWare показала, как изменилась внешность Шепарда в ремастере Mass Effect в сравнении с оригиналом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть первая
17
Мнение: лучше купить новый игровой ПК сейчас, чем ждать доступных видеокарт
92
PCMark10 – однопоток наше все или почему 2-ядерные Athlon лучше 12-ядерных Xeon в реальных условиях
92
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
13
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M370 объемом 1 ТБ
8
Обзор сериала "Доктор Кто". Новый сезон
14
Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
3
Jingyue X99 Titanium D4 - первая китайская материнская плата с воcемью фазами питания для CPU Xeon
+

Сейчас обсуждают

Motor Head
22:49
Вот это поворот ))) Игропетушки уже в печали )))
Китайские криптомайнеры бегут в Россию и Канаду, но власти Китая могут отменить запрет на майнинг
Motor Head
22:47
У майнеров все норм в отличии от таких защеканцев вроде тебя ))) Иди бутылки сдавай дворняга )))
55 миллионов долларов украдены у финансовой платформы через фишинговую ссылку
Alex Mazov
22:42
Можно собрать без видеокарты, сидеть на встройке (или офисной затычке или старой видюхе как вариант) и ждать лучших времён. Цены устаканится, но не раньше, чем закончится кризис полупроводников (≈ год...
Мнение: лучше купить новый игровой ПК сейчас, чем ждать доступных видеокарт
x0rw
22:38
ога пчелы против меда ))
Власти США предлагают ограничить влияние крупных корпораций, поглощающих мелких конкурентов
Артем Николаев
22:38
Напоминает соревнования SSD, когда все хвастаются линейными скоростями, а время доступа почти не меняется. Только при переходе с sata на nvme был прогресс.
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
Криптолох
22:36
DDR 2 была редким овнищем
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
Анатолий Павлюшин
22:33
Естественно
Разработчик Euro Truck Simulator 2 показал, как будет выглядеть вода в DLC Heart of Russia
Вова Соколов
22:31
Хомячье уже побежало трясти мошну за платами на 690 чипсете и ненужной ддр5
AMD начала снижать цены на процессоры на фоне релиза Intel Alder Lake – Ryzen 7 5800X потерял $150
Orry
22:27
на латентность ещё влияет число модулей и их ранг (?). ставим по 2 модуля на канал (4 на 2 канала) и добавляются кросс-задержки, латентность растет... точно так же как для ddr4 латентность для 2x8GB н...
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
Сяхуни Есбунузу
22:27
@Надо все-таки учитывать четырехканальность ДДР5 для базовых платформ@ Ширина шины в два раза меньше.
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем