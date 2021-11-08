Хотя формально новая Mass Effect находится в производстве, о чём BioWare сообщила ещё год назад — в рамках прошлого отмечаемого седьмого ноября «Дня N7». Теперь же BioWare, в часовом поясе которой ещё вечер седьмого ноября, опубликовала свежий постер ожидаемого проекта. На постере можно разглядеть космический корабль и его экипаж, отправляющийся исследовать кратер, образовавшийся, по всей видимости, в результате падения либо какого-то космического тела, либо другого похожего корабля.
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Никакими дополнительными подробностями новинки авторы пока не поделились. На сегодняшний день известно лишь то, что разработка идёт, и что участие в ней принимают «ветераны» Mass Effect. Является новинка продолжением или же перед нами перезапуск серии, неясно: в пользу второго довода можно отметить разве что отсутствие у новинки подзаголовка или порядкового номера.
Аналогичная ситуация, к слову, обстоит и с новой Dragon Age. Оба проекта существуют, но что с ними, как и когда — тайна, покрытая мраком.