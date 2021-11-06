Процесс этот непростой.

Пока официальные разработчики Cyberpunk 2077 откладывают весь дополнительный контент для игры на следующий год, закапывая тем самым своё творение всё глубже в пучину забвения, самоотверженные энтузиасты тратят своё время, чтобы наполнить проект контентом самостоятельно. Так, вчера вечером энтузиасты Erok и Naomie—DoctorPortal загрузили на известный моддерский портал NexusMods модификацию под названием The Turbo-R “Arcadia” Mk. V, представляющую собой новый игровой автомобиль.

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Казалось бы, ну автомобиль, подобных модификаций уже сотни, что в этом такого достойного новостного материала, тем более от редакции сайта? А есть одна важная деталь: дело в том, что раньше все «новые» машины в Cyberpunk 2077 получались посредством замены уже существующих. Вышеуказанный мод — первый, который действительно добавляет, а не заменяет машину. Создавать модификации таким способом долго, сложно и дорого, поэтому вряд ли они будут появляться в большом количестве. Моддерам Erok и Naomie—DoctorPortal на выпуск всего одной машинки потребовалось несколько месяцев.

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Добавленный модом автомобиль вызывается в игру через главное меню. Единственное, в чём вам следует убедиться перед загрузкой и установкой модификации, это что у вас установлен фреймворк Cyber Engine Tweaks.