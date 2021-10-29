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Новости Software Игнатий Колыско
Выход дополнений и патчей для Cyberpunk 2077 перенесли на 2022-й год
Кажется, поляки действительно что-то поняли.
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Разработчики из CD Projekt RED недавно рассказывали нам о том, что выпуск версий Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения не состоится в 2022-м году. С обновлённой версией The Witcher 3 дела обстоят схожим образом, но разговор дальше пойдёт именно о Cyberpunk 2077.

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В разделе «Наши обязательства» на сайте игры, где в том числе опубликована дорожная карта обновлений, 28 октября произошли изменения: патчи и дополнения (большие и маленькие) выйдут только в будущем году.

А вот так, напомним, выглядела дорожная карта ещё 18 августа 2021 года: бесплатные DLC и некстген-патчи были запланированы к релизу до конца года.

Почему CD Projekt RED понадобилось дополнительное время для создания нового контента — понять несложно. Поляки решительно настроены доделать Cyberpunk 2077, именно поэтому мы в середине октября узнали об открытии 60 новых вакансий для работы над этой игрой. Есть ещё непроверенная информация от инсайдера, который утверждает о готовящейся масштабной переделке ролевого экшена.

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Торопить CD Projekt RED теперь не имеет смысла: кажется, скомканный релиз Cyberpunk 2077 научил разработчиков держать язык за зубами и отвечать за свои слова. По крайней мере, хочется в это верить.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
5
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