Кажется, поляки действительно что-то поняли.

Разработчики из CD Projekt RED недавно рассказывали нам о том, что выпуск версий Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения не состоится в 2022-м году. С обновлённой версией The Witcher 3 дела обстоят схожим образом, но разговор дальше пойдёт именно о Cyberpunk 2077.

реклама

В разделе «Наши обязательства» на сайте игры, где в том числе опубликована дорожная карта обновлений, 28 октября произошли изменения: патчи и дополнения (большие и маленькие) выйдут только в будущем году.

А вот так, напомним, выглядела дорожная карта ещё 18 августа 2021 года: бесплатные DLC и некстген-патчи были запланированы к релизу до конца года.

Почему CD Projekt RED понадобилось дополнительное время для создания нового контента — понять несложно. Поляки решительно настроены доделать Cyberpunk 2077, именно поэтому мы в середине октября узнали об открытии 60 новых вакансий для работы над этой игрой. Есть ещё непроверенная информация от инсайдера, который утверждает о готовящейся масштабной переделке ролевого экшена.

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Торопить CD Projekt RED теперь не имеет смысла: кажется, скомканный релиз Cyberpunk 2077 научил разработчиков держать язык за зубами и отвечать за свои слова. По крайней мере, хочется в это верить.