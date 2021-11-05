В конце следующей недели в Elden Ring пройдёт публичное тестирование режима мультиплеера. По такому случаю разработчики из FromSoftware показали изображения с пятью игровыми классами сетевого режима своего проекта. Итак, на данный момент известно о существовании следующих классов: воин, зачарованный рыцарь, пророк, чемпион/защитник и кровавый волк.
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Выбор класса определяет оружие и экипировку, но пока неизвестно, единственные ли это различия между классами или же имеются дополнительные. Очевидно, узнаем мы это уже 12 ноября, в день начала тестирования.
Продлится оно недолго — до 14 ноября включительно. Полноценный релиз Elden Ring, напоминаем, назначен на 25 февраля. Вчера разработчики представили вниманию общественности 19-минутную демонстрацию геймплея, так что всем интересующимся рекомендуем перейти вот на эту нашу редакционную новость.