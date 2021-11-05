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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Более тридцати игр с Denuvo имеют проблемы с работой на процессорах Intel Core 12-го поколения
Intel этого, впрочем, не скрывает.
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Слухи о том, что новенькие процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) из-за особенностей своей архитектуры и компоновки имеют сложности с работой с находящимися под защитой некоторых DRM-систем играми, поступали ещё в середине прошлого месяца. Вчера данные процессоры официально поступили в продажу, и вот, слухи подтвердились: как сообщила сама Intel в комментарии изданию PC Gamer, на текущий момент 32 игры с Denuvo имеют проблемы с работой на процессорах Alder Lake.

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Проблемы решаются — в частности, Intel уже работает в сотрудничестве с Ubisoft, чтобы исправить ошибку со стабильностью работы Assassin’s Creed Valhalla на новеньких процессорах.

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В отсутствие Denuvo же всё работает замечательно: согласно тестам, новые Core обеспечивают максимальную производительность на ядро, что является важнейшим параметром при подборе процессоров для игр и других малопоточных приложений. С обзором и тестами новейшей платформы от Intel можно ознакомиться в нашей Лаборатории.

#intel
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misterYoda
14:28
Игорь давно умер от рака.
Более тридцати игр с Denuvo имеют проблемы с работой на процессорах Intel Core 12-го поколения
REY_B_
14:28
У них "пьяных камазистов" с детского сада прессуют. Все по струночке ходят. Куда там "сталинскому" СССР!!! Таких там мало, разве что часть нынешней молодёжи и мигранты.
Солнечный автомобиль Lightyear One сможет месяцами обходиться без подзарядки
dimkahon
14:27
Ты взял уже? Верещишь, как резаный!
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
misterYoda
14:25
Все прочитал? Мне лень. Кто там побеждает, красная армия или голубое войско?
Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
darses
14:19
Торрент идишен всегда был и будет.
Более тридцати игр с Denuvo имеют проблемы с работой на процессорах Intel Core 12-го поколения
Docent
14:18
а в "солнечном" Питере его тестировали? тоже ведь Европа...
Солнечный автомобиль Lightyear One сможет месяцами обходиться без подзарядки
DED-Bazilio
14:18
звучит как про амд
Более тридцати игр с Denuvo имеют проблемы с работой на процессорах Intel Core 12-го поколения
Екатерина Карпина
14:18
нет, 12900 конечно вышел фейлом диким, но 12700 и уж тем более 12600 даст просраться амудятлам. у второго вообще есть все шансы обоссать 5600 и стать народным, при этом он еще стоит дешевле > 5 тысяч ...
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