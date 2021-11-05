Слухи о том, что новенькие процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) из-за особенностей своей архитектуры и компоновки имеют сложности с работой с находящимися под защитой некоторых DRM-систем играми, поступали ещё в середине прошлого месяца. Вчера данные процессоры официально поступили в продажу, и вот, слухи подтвердились: как сообщила сама Intel в комментарии изданию PC Gamer, на текущий момент 32 игры с Denuvo имеют проблемы с работой на процессорах Alder Lake.
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Проблемы решаются — в частности, Intel уже работает в сотрудничестве с Ubisoft, чтобы исправить ошибку со стабильностью работы Assassin’s Creed Valhalla на новеньких процессорах.
В отсутствие Denuvo же всё работает замечательно: согласно тестам, новые Core обеспечивают максимальную производительность на ядро, что является важнейшим параметром при подборе процессоров для игр и других малопоточных приложений. С обзором и тестами новейшей платформы от Intel можно ознакомиться в нашей Лаборатории.