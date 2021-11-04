День назад Blizzard поделилась неприятным известием: два её самых ожидаемых проекта — Diablo IV и Overwatch 2 — выйдут позже, чем компания изначально предполагала. Релизы обеих игр отложены на неопределённый срок, и это, естественно, не могло не отразиться на стоимости акций холдинга Activision Blizzard: на утренних торгах они рухнули в цене на 15 %, опустившись с $77,69 за штуку до $66,13. В течение дня стоимость совсем незначительно возросла — до $66,75.
реклама
Ситуация закономерная и вполне легко прогнозируемая, но для холдинга очень неприятная: столь резких суточных падений стоимости акций Activision Blizzard не переживала почти тринадцать лет — хуже было только в ноябре 2008-го, когда акции холдинга за одни сутки рухнули на 15,59 %.
Activision Blizzard ожидала подобного исхода и заранее в своём квартальном отчёте оповестила инвесторов о том, что прибыль в следующем году, скорее всего, будет меньше запланированной.