Хоть одна игра обойдётся без переносов релиза?

В конце лета студия Firaxis Games, известная в первую очередь по франшизам Sid Meier’s Civilization и XCOM, анонсировала тактическую ролевую игру Marvel's Midnight Suns. Изначально предполагалось, что проект увидит свет уже в марте следующего года, но буквально только что разработчики поделились неприятными новостями: раньше, чем во второй половине 2022-го, ждать релиза Midnight Suns не стоит.

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Ничего оригинального в плане обоснования своего решения Firaxis не написала: разработчикам необходимо больше времени, чтобы сделать Marvel’s Midnight Suns максимально качественной игрой. Решение далось им непросто, но Firaxis убеждена, что в конечном счёте оно было правильным.

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А ожидание в итоге оправдается: студия собирается не просто доработать проект, но и расширить его сюжет и добавить дополнительные кинематографические вставки.