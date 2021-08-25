Некоторое время назад в Сети всплыли слухи о том, что Firaxis трудится над новым для себя проектом, не связанным с Sid Meier’s Civilization и XCOM. Что ж, сегодня в рамках церемонии открытия gamescom 2021 слухи подтвердились: встречаем, Midnight Suns.

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Игра представляет собой тактический ролевой проект, в котором мы попадаем в мир комиксов Marvel и встретимся с известными супергероями вроде Росомахи и Железного человека. Главным героем станет новый супергерой, созданный Firaxis совместно с Marvel.

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Полноценная премьера проекта состоится 1 сентября, а релиз запланирован на март следующего года.