Авторы Civilization и XCOM анонсировали тактическую ролевую игру Midnight Suns во вселенной Marvel
Некоторое время назад в Сети всплыли слухи о том, что Firaxis трудится над новым для себя проектом, не связанным с Sid Meier’s Civilization и XCOM. Что ж, сегодня в рамках церемонии открытия gamescom 2021 слухи подтвердились: встречаем, Midnight Suns.
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Игра представляет собой тактический ролевой проект, в котором мы попадаем в мир комиксов Marvel и встретимся с известными супергероями вроде Росомахи и Железного человека. Главным героем станет новый супергерой, созданный Firaxis совместно с Marvel.
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Полноценная премьера проекта состоится 1 сентября, а релиз запланирован на март следующего года.
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