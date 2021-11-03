Когда студия Crate Entertainment в начале этого года анонсировала свой новый проект — градостроительный симулятор Farthest Frontier — она предположила, что запустить его в раннем доступе удастся до конца текущего года. Не удалось: сегодня компания сообщила, что ранний релиз градостроя задержится до года следующего.
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Причина переноса предельно простая и ожидаемая: в настоящее время Crate Entertainment занята выявлением и истреблением багов, оптимизацией производительности и тонкой настройкой различных геймплейных механик. На всё это необходимо время, так что в этом году увидеть проект своими глазами мы не сможем.
Farthest Frontier посвящена строительству своего непременно успешного поселения, в котором у всех будет, чем заняться: добывать ресурсы, создавать из них различные товары, выращивать зерно и скот, а также решать социальные проблемы. В общем, государство в миниатюре.