Авторы Grim Dawn анонсировали градостроительную стратегию Farthest Frontier
Разработчики из студии Crate Entertainment, которых мы достаточно хорошо знаем по Grim Dawn, анонсировали свой новый проект под названием Farthest Frontier. Речь идёт о градостроительной стратегии, у которой уже есть свой сайт и страничка в Steam.
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Farthest Frontier предлагает типичный для проекта такого жанра геймплей, но с некоторыми особенностями. Игроку нужно будет заниматься постройкой своего поселения, добычей ресурсов, выращиванием различных культур и многим другим. Если вдаваться в цифры уже сейчас, то разработчики обещают 50 видов построек и более 60 предметов уже на старте. Игра также должна будет удивить проработанной системой земледелия.
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Разнообразить геймплей призваны дополнительные механики, связанные со здоровьем поселения и проработанной системой земледелия. В какой-то момент владельцам поселений придётся встать на их защиту, что тоже может вылиться в отдельную механику.
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Релиз Farthest Frontier запланирован на этот год, сначала проект появится в раннем доступе Steam. Спустя 4-8 месяцев можно будет рассчитывать на релиз финальной версии.
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