Разработчики из студии Crate Entertainment, которых мы достаточно хорошо знаем по Grim Dawn, анонсировали свой новый проект под названием Farthest Frontier. Речь идёт о градостроительной стратегии, у которой уже есть свой сайт и страничка в Steam.

реклама

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Ryzen 5800X за копейки в Регарде Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU: Более 10 видов по рек ценам <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Куча RTX 3060 Ti в XPERT.RU RX 6800/6900 по суперценам в XPERT.RU - успей разбить копилку Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>

Farthest Frontier предлагает типичный для проекта такого жанра геймплей, но с некоторыми особенностями. Игроку нужно будет заниматься постройкой своего поселения, добычей ресурсов, выращиванием различных культур и многим другим. Если вдаваться в цифры уже сейчас, то разработчики обещают 50 видов построек и более 60 предметов уже на старте. Игра также должна будет удивить проработанной системой земледелия.

реклама

Разнообразить геймплей призваны дополнительные механики, связанные со здоровьем поселения и проработанной системой земледелия. В какой-то момент владельцам поселений придётся встать на их защиту, что тоже может вылиться в отдельную механику.

реклама

реклама

Релиз Farthest Frontier запланирован на этот год, сначала проект появится в раннем доступе Steam. Спустя 4-8 месяцев можно будет рассчитывать на релиз финальной версии.