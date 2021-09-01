Судьба Overwatch 2 пока неопределённая: когда нам следует ждать релиза — неизвестно, на каком этапе производства находится проект, также неизвестно, да и на связь Blizzard в отношении сиквела своего геройского шутера выходит преступно редко. Оно и понятно — у компании сейчас «более важные» дела, да и в целом работа над Overwatch 2 проходит явно медленнее, чем хотелось бы инвесторам и акционерам Activision Blizzard.

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Согласно сведениям проверенного инсайдера Metro, запуск Overwatch 2 вряд ли состоится даже в следующем году, однако у источников портала Dexerto на этот счёт имеется другая информация. Как передаёт Dexerto, Blizzard осознала, что дальше тянуть с релизом Overwatch 2 уже некуда, поэтому руководство компании поручило разработчикам остановиться на текущем контентном наполнении проекта, а всё высвободившееся время и ресурсы направить на исправление ошибок. Делается это для того, чтобы успеть подготовить Overwatch 2 к релизу до лета следующего (2022-го) года.

Во многом мыслить в правильном направлении Blizzard заставили проблемы со спонсорами Overwatch League, которые начали покидать проект вскоре после разразившегося в компании скандала на почве домогательств и притеснений женщин-разработчиков. Многие владельцы киберспортивных команд Overwatch League, членство в которой, к слову, стоит десятки миллионов долларов, стали беспокоиться темпами развития франшизы и отсутствием хоть каких бы то ни было новостей об Overwatch 2.

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Отметим, что оригинальная Overwatch уже несколько лет полностью лишена нового контента: для игры не выходят ни новые карты для основных режимов, ни новые герои. Проект практически заброшен, поэтому нет ничего удивительного в том, что прежние игроки в Overwatch уходят в более активно развивающиеся проекты, а новые игроки не появляются.