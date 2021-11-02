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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Call of Duty Vanguard порадует поддержкой NVIDIA DLSS и AMD FSR, но обойдётся без трассировки лучей
Ну а узнать мы об этом должны были только сейчас.
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Вчера вечером Sledgehammer совместно с Activision опубликовали расширенные системные требования Call of Duty Vanguard. Теперь же настала пора уточнить, на что будут расходоваться обозначенные в требованиях вычислительные мощности: так, например, выяснилось, что новинка будет поддерживать как технологию «умного» сглаживания NVIDIA DLSS, так и её аналог от конкурирующей фирмы в лице AMD FSR (FidelityFX Super Resolution).

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Что касается трассировки лучей, то данная модная технология в Call of Duty Vanguard не будет применяться ни в каком виде. Впрочем, учитывая недоступность для простого смертного геймера способных хоть как-то справляться с рейтрейсингом адаптеров GeForce RTX 3000-й серии, потеря, прямо скажем, невелика.

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Релиз Call of Duty Vanguard состоится уже в эту пятницу, 5 ноября, на всех актуальных платформах.

#activision #sledgehammer games #call of duty vanguard
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Roditch
18:09
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RangerXP
18:09
Да никто не юзает в мультике все эти новомодные фишки, которые фатально дропают фпс. Так, что ни в БФ ни в КоДе RTX - не нужен от слова совсем.
Call of Duty Vanguard порадует поддержкой NVIDIA DLSS и AMD FSR, но обойдётся без трассировки лучей
Dr Ficus
18:09
это так, если тестировать подобным образом. А когда тестируют разные процессоры, конкретно 4-ех ядерные и 6-ти ядерные, то разница будет чуть больше, чем в этом тесте.
Сколько ядер нужно современным играм – выбираем оптимальный процессор вместе с TG
Karely Coleman
18:09
Оверклокинг сдох. А эти фреонные и азотные движения по-настоящему интересны когда ты их делаешь сам. А практика покажет, что юзвери будут е6аться с камнем чтобы он в стоке не троттлил
Intel Core i9-12900K на частоте 6300 МГц приблизился к 1000 баллам в однопоточном тесте CPU-Z
dempsey
18:08
Потерял интерес к подобным журналам где-то в 2003-2004 годах, когда пришло понимание, что нет времени их читать и нет смысла их покупать, т.к. в интернете статьи на ixbt и других сайтах выходят операт...
Жизнь до Интернет или какие хардварные журналы мы листали в прошлом
NOFX
18:07
Верной дорогой идут товарищи 😂
Intel Core i9-12900K на частоте 6300 МГц приблизился к 1000 баллам в однопоточном тесте CPU-Z
fint1982
18:07
толстая трехслотовая 3090
Сколько ядер нужно современным играм – выбираем оптимальный процессор вместе с TG
Дмитрий Лавренов
18:06
Фига люди мучаются. Я вот мучаюсь что игр нет и 3080Ti Strix простаивает (
5 практических советов для тех, кто остался без видеокарты в 2021 году
Karely Coleman
18:06
Кому нах ща нужен этот однопоток?
Intel Core i9-12900K на частоте 6300 МГц приблизился к 1000 баллам в однопоточном тесте CPU-Z
Сергей Андреевич
18:06
обьясните для чего нужен i9 ? сидел на i5 потом 7i разницы не увидел ))) смысл тогда переплачивать ? в играх что 10400 что 11700 фпс практически одинаков без счетчиков на экране ты даж не узнаешь где ...
Intel Core i9-12900K на частоте 6300 МГц приблизился к 1000 баллам в однопоточном тесте CPU-Z
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