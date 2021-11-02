Ну а узнать мы об этом должны были только сейчас.

Вчера вечером Sledgehammer совместно с Activision опубликовали расширенные системные требования Call of Duty Vanguard. Теперь же настала пора уточнить, на что будут расходоваться обозначенные в требованиях вычислительные мощности: так, например, выяснилось, что новинка будет поддерживать как технологию «умного» сглаживания NVIDIA DLSS, так и её аналог от конкурирующей фирмы в лице AMD FSR (FidelityFX Super Resolution).

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Что касается трассировки лучей, то данная модная технология в Call of Duty Vanguard не будет применяться ни в каком виде. Впрочем, учитывая недоступность для простого смертного геймера способных хоть как-то справляться с рейтрейсингом адаптеров GeForce RTX 3000-й серии, потеря, прямо скажем, невелика.

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Релиз Call of Duty Vanguard состоится уже в эту пятницу, 5 ноября, на всех актуальных платформах.