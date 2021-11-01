И специальный PC-трейлер в придачу.

За четыре дня до выхода Call of Duty Vanguard разработчики из Sledgehammer Games всё-таки удосужились опубликовать подробные системные требования PC-версии своего творения. Вместе с требованиями авторы опубликовали и соответствующий видеоролик с кадрами из одиночной кампании, который определённо стоит посмотреть.

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Не будем толочь воду в ступе, благо, информации предостаточно, поэтому перейдём сразу к делу. Минимальные требования:

процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470;

36 Гбайт свободного пространства на накопителе (мультиплеер и зомби-режим) плюс опционально до 32 Гбайт пространства для стриминга текстур;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные системные требования:

процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen 5 1600X;

12 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;

61 Гбайт свободного пространства на накопителе плюс опционально до 32 Гбайт пространства для стриминга текстур;

операционная система Windows 10 или Windows 11.

Требования для режима соревновательной игры:

процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 1800X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 5700 XT;

61 Гбайт свободного пространства на накопителе плюс опционально до 32 Гбайт пространства для стриминга текстур;

операционная система Windows 10 или Windows 11.

Требования для максимальных настроек в разрешении 4K:

процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 9 3900X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT;

61 Гбайт свободного пространства на накопителе плюс опционально до 32 Гбайт пространства для стриминга текстур;

операционная система Windows 10 или Windows 11.

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Релиз Call of Duty Vanguard состоится в эту пятницу, 5 ноября.