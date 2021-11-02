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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«ИгроМир» всё же пройдёт в этом году, но только в онлайн-формате
«Живая» версия перенесена на следующий год.
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Выставка «ИгроМир», являющаяся главным игровым мероприятием на территории СНГ, из-за четвёртой волны пандемии в России была перенесена на следующий год, о чём организаторы сообщили ещё в сентябре. Решение остаётся в силе — вживую поприсутствовать на «ИгроМире» в этом году не удастся, но онлайн-версию мероприятия организаторы всё же проведут.

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Об этом стало известно из сегодняшней публикации на официальной VK-странице «ИгроМира». Как пишут организаторы, в онлайн-версии выставки любителей видеоигр ждут эксклюзивные материалы по играм и фильмам, презентации новейших комиксов, встречи с блогерами и знаменитостями, а также интерактивный конкурс косплея — того, без чего не обходится ни один «ИгроМир».

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Проведение онлайн-версии «ИгроМира» запланировано на 20—21 ноября. Параллельно с ним пройдёт и онлайн-версия Comic Con Russia.

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