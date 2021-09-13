«ИгроМир-2021» из-за пандемии перенесли на следующий год
Хотя факт вакцинации и позволяет пребывать в приятной иллюзии, что пандемия отступает, но статистика — вещь безумно упрямая: суточная заболеваемость, равно как и процент полностью привитых граждан, в России и СНГ в целом продолжает удерживаться на неприемлемых значениях. Как итог, организаторы выставок «ИгроМир-2021» и Comic Con Russia 2021 объявили о переносе мероприятий, поскольку их проведение небезопасно.
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Как пишут организаторы, они до последнего надеялись, что выставка вернётся в этом году, но новые штаммы коронавируса и прогнозируемая вспышка заболеваемости в конце сентября не позволяют им провести эти мероприятия, запланированные на 7—10 октября.
Технически «ИгроМир-2021» и Comic Con Russia 2021 именно перенесли, а не отменили: все купленные билеты будут действительны, и организаторы надеются, что в следующем году ситуация стабилизируется и позволит провести выставки как раньше. Точными датами проведения мероприятий с нами поделятся позже; сейчас об этом говорить преждевременно.
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